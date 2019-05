Los inmuebles más costosos del país están en Samborondón

Vivir lejos del centro de las ciudades es una práctica que se arraiga desde la última década. Es una tendencia. Los compradores buscan estatus, confort, seguridad, aunque por ello se deba invertir en mayor tiempo de recorrido entre la casa y el trabajo y, por supuesto, más dinero.

Y es Samborondón en donde la inversión es más alta. La isla Mocolí encabeza el ranking de las propiedades de mayor plusvalía, con un metro cuadrado de construcción que llega a costar $ 2.172, superando así a otros sectores exclusivos de las principales urbes del país. Así lo señala un reciente estudio de la plataforma inmobiliaria Properati que busca medir el costo de los bienes a nivel nacional. En el caso de Guayaquil, el valor del metro cuadrado de la vía a la costa ($ 1.200), el de mayor valor, sigue estando por debajo del que reporta Samborondón. Lo mismo pasa si se observan otras zonas de mejor clase, como la del Valle de Tumbaco, en Quito ($ 1.502). “Cuando se habla de un terreno que no tiene mayores servicios, estos se mantienen con un valor bastante estable en el transcurso del tiempo; pero si en ese sector se implementan obras de infraestructura urbana y una alta dotación de servicios, este va a tender a aumentar de valor porque su demanda será mayor”, explica Sue Murillo, representante y secretaria de la Federación Nacional de Corredores de Bienes Raíces del Ecuador (Fenacbre), para explicar el éxito que hoy tienen zonas tan exclusivas como Samborondón.

A Mocolí, una isla habitacional de cinco estrellas que está rodeada de lagos artificiales y amplios jardines, se le atribuyen como plus desde su clima fresco (tres grados menos de temperatura de lo que tiene Guayaquil), hasta el diseño arquitectónico de cada inmueble, que incluye retiros frontales de hasta 5 metros y más calles y veredas, también anchas. Y eso, dice Murillo, no lo tienen todas las urbanizaciones. Todo eso, añade, ha hecho que vivir allí se convierta en un tema de estatus. “A la gente le gusta decir que vive en Samborondón. No importa si vive en una casa de $ 150.000 o una casa de medio millón. La cuestión es vivir allí”.