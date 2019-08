La inflación mensual deja el signo negativo sin un incremento alto

Por dos meses seguidos la inflación mensual fue negativa, en julio mejora levemente y se ubica en 0,09 %, según el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

La inflación anual es de 0,71 % y la acumulada 0,25 %, lo que revela una economía todavía en proceso de recuperación.

La Canasta Familiar Básica (CFB) se ubicó en $ 715,74, mientras que, el ingreso familiar mensual de un hogar tipo fue de $ 735,47, lo cual representa el 102,76 % del costo de la CFB. El costo de la canasta básica disminuyó en un -0,01 % en referencia al mes anterior.

Para llegar a determinar estas cifras se estima que 1,6 perceptores ganan la remuneración básica unificada. Así en el cálculo técnico se muestra que el ingreso familiar alcanza para pagar todos los gastos, pero no es una regla que se de en todos los hogares. Existen casas donde trabaja un solo miembro y no siempre gana el salario básico, por ejemplo quienes están en las filas del subempleo y en el otro empleo no pleno.

A junio 2019, la pobreza a nivel nacional se ubicó en 25,5 % y la pobreza extrema en 9,5 %. En el área urbana la pobreza llegó al 16,8 % y la pobreza extrema a 5,6 %. Finalmente, en el área rural la pobreza alcanzó el 43,8 % y la pobreza extrema el 17,9 %.

Se considera a una persona pobre por ingresos si percibe un ingreso familiar per cápita menor a $ 85,03 mensuales y pobre extremo si percibe menos de $ 47,92, según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo del INEC. Por lo tanto los ingresos familiares de $ 735,47 no es para todas las familias ecuatorianas y si la CFB cuesta 715,74 dólares no todos los ecuatorianos tienen para comprar el 100 % de la canasta, el otro informe citado lo demuestra.