La cerveza, otra vez en el radar de recaudación

Cuando el Gobierno aplica una reforma para incrementar la recaudación tributaria, difícilmente hay un sector que se salva: la industria cervecera. El nuevo proyecto enviado a la Asamblea ha vuelto a incrementar el costo del litro de alcohol puro que utiliza este sector. La subida, que se propone según el tamaño de la industria, implica un incremento de hasta $ 1,20 en el caso de las empresas más grandes, un valor que aumentaría hasta en un 10 % del costo de producción.

El mercado está estudiando el impacto de esta medida. En el año 2016, el haber elevado el costo del litro de $ 7 a $ 12 representó que marcas como Pilsener, la más consumida en el país, suba de precio de $ 1 a un $ 1,25 y que, eso sumado a otros factores como la restricción de horarios en bares y discotecas, llevara a que su productor, Cervecería Nacional (CN), la mayor empresa del país, viera bajar en un 18 % las ventas.

Esta nueva propuesta de incremento (de $ 12 a $ 13,20) mantiene intranquilo al mercado. Este Diario consultó sobre este asunto a Cervecería Nacional, la mayor empresa de este sector, a través del Departamento de Comunicación, y respondieron que creen que una medida como esta agravará aún más la distorsión que hay en el mercado, generada en años anteriores y que beneficia a cervezas importadas y a los licores. La reforma del 2016, alegan, trastoca la tarifa de la cerveza, pero mantuvo la de otras bebidas alcohólicas. Lo mismo pasa con la reforma actual.

Los principios definidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan que a mayor contenido alcohólico, mayor debiera ser el impuesto”, pero eso acá, dicen, no se cumple.

Otras empresas como Ambev Ecuador S.A., también analizan la medida. Si esta reforma se aprueba por la Asamblea, la idea será evitar que un nuevo incremento pueda afectar el consumo y con ello sus ventas.

La Asociación de Establecimientos Nocturnos, que reúne a 220 locales de la provincia del Guayas, aún están a la expectativa de un posible incremento. No obstante, Stalyn Cedeño, vicepresidente del gremio, aspira a que la subida no sea tan fuerte para que la mayoría de locales puedan asumirlo y con ello no afectar al consumidor.