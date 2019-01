La importación acentúa el déficit comercial del país

El incremento de las exportaciones de productos no petroleros no es suficiente para equilibrar la balanza comercial que tiene el país. Aunque estas crecieron un 5,3 % hasta noviembre del año pasado, eso no impidió que el déficit en contra del país siga creciendo y que, hasta ese mes, cerrara en $ -514,8 millones.

Ese saldo en rojo se debe a que el año pasado una mayor compra de productos desde el exterior continuó generando presión e hizo que, a la hora del pago, más dólares deban salir del país, frente al dinero que ingresó por exportación. Un comportamiento que sobre todo se refleja en la balanza no petrolera, que hasta noviembre cerró con un saldo negativo de $ 4.707 millones, luego de que las importaciones ($ 16.382 millones) superaran con creces a las exportaciones ($ 11.7675 millones).

Félix Casares, presidente de Betramética, firma que estudia y analiza cifras estadísticas, menciona que estos resultados responden al libre ingreso que continúan teniendo las importaciones no petroleras (estas en 11 meses crecieron un 13,5 %). No obstante, a ello también deben sumarse los efectos que a inicios de año generó la recuperación del precio del crudo. Esto hizo que el costo por la compra de derivados de petróleo creciera un 39 % y que, en el periodo estudiado, el país deba pagar $ 4.032 millones, frente a los $ 2.899 millones del año pasado, aun cuando las toneladas de compra se mantuvieron casi en los mismos niveles.

Los expertos creen que, en medio de este escenario, resulta imposible que las exportaciones no petroleras (que a noviembre de este año sumaron $ 11.675 millones) inyecten mayor equilibrio a la balanza, menos aún cuando el año pasado el sector debió enfrentar la caída de algunos precios y las consecuencias de la falta de competitividad, que continúa haciendo que el producto ecuatoriano sea menos atractivo en el mercado internacional. Sucedió con el sector camaronero, que hasta noviembre del año pasado incrementó en un 8,2 % sus ingresos, pero esforzándose con un mayor envío de producto.

Daniel Legarda, presidente de la Federación de Exportadores Ecuatorianos (Fedexpor), admite que las importaciones han vuelto a hacer tambalear la balanza.

No obstante, alega que el déficit de $ 514,8 millones aún continúa siendo manejable si se lo compara con el de otros años (en 2015 se llegó $ -2,066 millones). Aunque para Casares, la tendencia al alza ya es motivo suficiente para que el gobierno vuelva a poner en discusión si se debe o no restringir las importaciones.

Una opción que desde ya es rechazada por Legarda, porque se trata de una medida que, en otros años, ya demostró serias afectaciones al comercio, incluyendo a las empresas exportadoras que requieren importar materias primas para complementar sus procesos productivos.

Si la prioridad es dar equilibro a la balanza, dijo, esa corrección debe venir por el lado de un mayor impulso a las exportaciones. “Y esa promoción se genera mejorando los niveles de competitividad. No podemos volver a caer en el error de corregir desbalances a través de una nueva restricción”, argumentó.

Las ventas no petroleras

El camarón lidera

El camarón fue el producto que más ingresos generó. Hasta noviembre de 2018, las ventas sumaron $ 2.971 millones, superando con $ 81 millones al banano. La oferta de enlatados de pescado y cacao subió un 7,7 % y un 8,6 % respectivamente.

Café y flores, a la baja

El sector cafetalero siguió mermando sus ingresos. Estos cayeron en 31,8 millones tras cerrar ventas por $ 74 millones. La facturación del sector florícola también disminuyó de $ 819 millones a $ 792 millones. La venta de jugos tampoco fue buena: cayó un 14 %.