El fusarium reúne a los ministros en Quito

Desde las 09:00 del lunes 5 de agosto, en la Cancillería, en Quito, se reunirán representantes de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), de la Cooperación Alemana GIZ, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (ICCA). El objetivo, buscar estrategias conjuntas en contra del fusarium raza 4 R4T.

Según el MAG, en el Encuentro Regional de Autoridades Agropecuarias participarán los ministros de Agricultura y jefes de delegación. Se busca que los países de América Latina y el Caribe, productores de banano, plátano, orito y otras musáceas, mantengan protegido sus cultivos del hongo.

Está prevista la presencia de los Ministros de Agricultura, o sus delegados, de Brasil, Bolivia, Belice, Costa Rica, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Suriname.

El propósito es definir estrategias regionales, así como la suma de voluntades políticas a través de la firma de la Declaración Regional de Autoridades Agropecuarias sobre el R4T.

Ecuador fue quien promovió esta reunión regional, para evitar el ingreso de la raza 4 a los países productores ya que el banano, plátano, orito y otros son de gran importancia para sus economías, tanto por la generación de divisas, así como por la generación de empleo.

Hasta ahora se han detectado casos sospechosos en Colombia, donde información no confirmada, revela que el fusarium R4T está regado. Esta semana se esperaba la respuesta oficial de Colombia sobre si está o no presente el hongo en su territorio, hasta ayer no había comunicado alguno.