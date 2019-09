La cadena Hilton construirá nuevo hotel en Quito

La cadena hotelera Hilton anunció, este 16 de septiembre de 2019, planes para introducir Hampton by Hilton a Quito, como parte de un acuerdo de franquicia firmado con Hotel Colón Internacional.

De acuerdo al comunicado de prensa, con la construcción prevista para comenzar este año y la apertura programada para 2021, Hampton by Hilton Carolina Park Quito representa la primera propiedad de la marca en la capital. Actualmente existe uno en Guayaquil, pero está temporalmente cerrado.

El hotel busca reforzar la expansión de la compañía hotelera global en el Caribe y América Latina, ya que se une a una cartera de más de 150 hoteles y resorts con más de 28.500 habitaciones en 23 países de la región.

“Al recibir a más de 2 millones de visitantes el año pasado, Ecuador se ha convertido en un importante destino turístico en Sudamérica y estamos entusiasmados por presentar la marca Hampton by Hilton en el mercado”, indicó Pablo Maturana, director gerente de desarrollo para América del Sur y el Caribe de Hilton, a través de la nota de prensa.

Según la multinacional, el futuro hotel estará ubicado estratégicamente en el corazón de Quito y contará con 135 habitaciones para viajeros de negocios y de placer que buscan las ofertas culturales de la ciudad.

El hotel contemporáneo contará con sercvicios que incluyen desayuno caliente gratuito, WiFi de cortesía, centro de negocios abierto las 24 horas y gimnasio, mientras que cada habitación incluirá televisión de alta definición, canales de películas de cortesía en la habitación, y cafetera.

“Nos emociona trabajar con Hilton y juntos, presentar la marca Hampton by Hilton a Ecuador”, dijo Rafael Terán, gerente general de Hotel Colón Internacional.

“Esperamos debutar este nuevo hotel en 2021 y dar la bienvenida a los viajeros para experimentar la hospitalidad de la marca Hampton en Quito”, dijo Terán.

Actualmente Hilton posee una cartera de aproximadamente 150 hoteles y resorts en funcionamiento que reciben a los viajeros en destinos del Caribe y Latinoamérica. En los últimos cinco años, Hilton ha más que duplicado su portfolio en el Caribe y América Latina, y este año planea celebrar más de 20 nuevas aperturas de hoteles en toda la región, que representan casi 2.900 habitaciones en 11 países y a través de 10 marcas, incluyendo Hampton by Hilton.

Hampton by Hilton actualmente tiene más de 50 hoteles en el Caribe y América Latina. Este año la marca realizó cuatro aperturas en el 2019. El mes pasado, la marca celebró su propiedad número 2.500 con la apertura de Hampton by Hilton Lima San Isidro, y debutó en Chile con Hampton by Hilton Antofagasta y Brasil con Hampton by Hilton Guarulhos Airport en São Paulo. Hampton by Hilton Bariloche se convertirá en la primera propiedad de Hampton en Argentina a finales de este año.