El acuerdo con el FMI, sin medidas claras aún

“Esto le permitirá a Ecuador, en los próximos tres años, que el Gobierno no requiera ir a los mercados financieros internacionales por financiamiento”, dijo ayer Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), sobre los 10.200 millones de dólares que el país recibirá de financiamiento de siete organismos internacionales.

Si bien las autoridades, tanto del Gobierno como del FMI y demás organismos, dieron detalles de desembolsos, proyectos, lucha anticorrupción y protección social, las medidas específicas que se implementarán para el ajuste fiscal todavía no han sido reveladas.

El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, dijo que uno de los objetivos para este año es lograr que el déficit en el sector público no financiero (Gobierno central, empresas públicas y el resto del gobierno general) llegue a cero. El año pasado el déficit, es decir, la falta de ingresos para cubrir gastos en ese segmento fue de 1.000 millones de dólares.

¿Cómo lo conseguirán? En términos generales, Martínez aseguró que se buscará recortar aún más la masa salarial del sector público, pero no especificó metas específicas y desde cuándo se comenzará a aplicar las medidas.

Otra de las vías para una mayor recaudación es la simplificación tributaria. Es decir, facilitar el pago de impuestos, pero todavía no está claro si se subirán tributos como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), por ejemplo. “Este momento mal haríamos en ampliar información de la cual todavía no ha habido una discusión integral dentro de Gobierno y una decisión del presidente de la República”, dijo el ministro.

No obstante, Martínez adelantó que no se afectarán los servicios básicos.

Se espera que el próximo mes el Directorio del FMI apruebe el acuerdo y los desembolsos de los créditos inicien entre marzo y abril. El 66 % de los recursos es de libre disponibilidad y el 34 % restante atado a proyectos.

Empresarios

“Es positivo, pero no suficiente”

A través de un comunicado, la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) señaló que el acercamiento y acuerdo con el FMI y la banca multilateral es positivo, pero no es la solución absoluta a los problemas del país. “El desequilibrio fiscal y el gasto público improductivo no han sido solucionados”. Sobre un posible incremento del IVA, la CCG dice que es “contraproducente”. Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), dijo que es previsible un ajuste y la pregunta es quién deberá hacerlo. Alarcón cree que se debe ajustar el Gobierno y no el ciudadano.

Exportadores

“Ordenar la economía para crecer”

La noticia de 10.200 millones en financiamiento por parte de organismos multilaterales es una buena noticia, aseguró Daniel Legarda, presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor).

El sector se ha reunido con el FMI y esperan que las medidas estén más claras cuando el Directorio del organismo apruebe el acuerdo, en las próximas semanas. No obstante, entre las expectativas de los exportadores está que el Estado reduzca su gasto, específicamente el corriente, que tiene que ver con gastos en personal y operativos para conseguir más eficiencia.

Prioridades

Proveedores

Entre los primeros en la lista que serán atendidos con el dinero que proviene de los créditos están los proveedores con los que el Estado mantiene pagos atrasados. Martínez dijo que actualmente se adeudan 400 millones de dólares y el monto espera ser cancelado en las próximas semanas.

Obra pública

Se busca empezar obra pública y dar mantenimiento a infraestructura con los recursos de los créditos. Por ejemplo, construir la vía Río 7-Huaquillas, el puente Tachina (Esmeraldas), la carretera Guayaquil-Olmedo, la vía Santo Domingo-Patricia Pilar, mantenimiento para la vía El Empalme-Pichincha.