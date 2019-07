Las fintech pueden llegar a Ecuador como aliadas de los bancos

Ecuador se queda atrás en acceso a los créditos frente a los países de la región. Así lo indicó Beatriz Marulanda, de la empresa Marulanda Consultores, basándose en un estudio, en el foro del Banco Interamericano de Desarrollo, en Guayaquil, cuyo tema fue la “Inclusión financiera: camino a las oportunidades”.

Destacó que mover la inclusión financiera en efectivo es muy caro, por lo tanto se requiere de otros tipos de herramientas.

El tema de los negocios que se han creado para impulsar la inclusión financiera fue abordado por Irene Arias Hofman, gerente de BID Lab, el laboratorio de innovación del grupo BID.

Arias resaltó que se han creado más de 1.300 empresas fintech en la región, son servicios financieros que utilizan la última tecnología. Por ejemplo un 24,4 % atiende pagos y remesas, un 17,8 % a préstamos y un 15,5 % a gestión de finanzas empresariales, “y es por este tipo de negocios que los venezolanos que caminan por diversas calles de las ciudades de la región pueden enviar remesas a sus familiares, de una manera fácil”.

Agregó que las fintech no son una amenaza para los bancos, pueden trabajar para dar solución a la problemática y son aliados, porque atienden a las personas no bancarizadas. Hace cinco años no existían, pero ahora crecen en la región.

Pero de las 1.300 que hay un 87 % están solo en cinco países de la región, que no incluye a Ecuador pese a que el país cuenta con las herramientas para que también estén aquí, por lo tanto se debe trabajar para atraerlas.

En el foro también se habló de las tarjetas que permiten en la región recibir bonos de desarrollo y con ella pueden comprar en los negocios afiliados, lo que asegura que el dinero se utilice por ejemplo en alimentos y medicina, no permite sacar dinero en efectivo.

Se destacó que la educación financiera también es importante para lograr la inclusión, por lo tanto a través de juegos se está enseñando a los niños los términos financieros y la importante de ahorrar.