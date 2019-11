Entender al consumidor, la clave para vender en la crisis

Ecuador pasa por una contracción económica y esto ha hecho que las ventas bajen, ¿cómo vender en tiempo de crisis?

- Es una oportunidad para reempacar la oferta, muchas veces cuando no vendemos lo suficiente no es que nuestro producto no sea el correcto o el servicio no sea el correcto, es que no lo estamos empacando de manera correcta. Si en esos momentos las personas tienen otro tipo de prioridades, nosotros tenemos que buscar la forma de entender al consumidor y convertir nuestro producto y servicio en una de esas prioridades y convertirlo en una solución real a los problemas que tiene, no tanto destacando beneficios y características puntuales; sino transformación y los resultados que va a generar nuestro producto y servicio.

La crisis es la oportunidad para hacer un marketing más humano, para pensar en una publicidad más dirigida al consumidor y no solo a través de nuestros objetivos de negocios.