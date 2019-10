El paro pone en jaque a la economía

En esta época del año, el sector comercial suele encender los motores para sus ventas más importantes: las de Navidad y fin de año. Sin embargo, por ahora, todo es un caos y se buscan cadenas logísticas alternativas para que sus productos lleguen a su destino.

Tras las manifestaciones del sector indígena por las medidas económicas anunciadas por el presidente Lenín Moreno, entre ellas el incremento del precio de los combustibles por la eliminación d subsidios, no hay cabeza para pensar en el mediano plazo. Ni siquiera en las ventas de diciembre.

Por ejemplo, centros comerciales de Quito como el Quicentro Shopping y El Bosque, del norte de la ciudad, que en días pasados atendieron pese a las manifestaciones, ayer cerraron sus puertas debido a las protestas que se registraron en esa zona de la capital.

En los primeros tres días de paro (inició el jueves 3 de octubre de 2019) las ventas en supermercados cayeron 30 % y en los últimos tres días de manifestaciones el flujo comercial ha caído más del 50 %, asegura David López, director económico de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ).

En las primeras jornadas de protesta las pérdidas diarias eran de $ 200 millones. Si se multiplica por los días paralizados, las pérdidas pueden superar los $ 1.000 millones, asegura López.

Grupo Ortiz, una cadena de ‘retail’ que vende desde alimentos hasta juguetes, dijo a EXPRESO que actualmente solo venden el 30 % de su flujo normal de comercialización y sus locales han sentido el desabastecimiento en estos días.

Los sectores más afectados son los de la Sierra centro y norte, dice López, debido a la cercanía de comunidades indígenas que han paralizado sus actividades y, en otros casos, han generado caos en plantas y haciendas.

El sector florícola se declaró en emergencia el pasado jueves. Ayer la Asociación Nacional de Productores de Flores (Expoflores) informó que más de cinco fincas florícolas fueron invadidas violentamente por manifestantes del movimiento indígena para obligar a trabajadores a ir a Quito para unirse a las protestas.

En días pasados, el gremio florícola aseguró que el sector registra una pérdida de casi $ 30 millones, lo que afecta fuertemente a más de 300 mil familias que trabajan en la floricultura. Si no se retoman las actividades, se perderán alrededor de 20 mil toneladas de flores, que representan más de $ 250 millones, dijo Expoflores.

Los productores de brócoli también se declararon ayer en emergencia. La Asociación Ecuatoriana de Frutas y Legumbres (Aprofel) y la CCQ informaron que las pérdidas son importantes y serán difícilmente recuperables. “No solo el sector del brócoli está siendo afectado. La agricultura y la agroindustria de la provincia de Cotopaxi también están paralizadas”, anotaron los gremios.

El sector sostiene que se está arriesgando la producción y la venta de los próximos tres meses, lo que no solo afectaría la estabilidad de las empresas del sector, sino que ocasionaría el incumplimiento de los pedidos hechos por los compradores de Estados Unidos, Europa y Japón.

Por su parte, el sector ganadero sostiene que ha perdido más de $ 20 millones. Las complicaciones para continuar produciendo y movilizando su producto aún les preocupan. “Nos cierran cada vez que intentamos trabajar, no contamos con nuestro personal. No tenemos garantías de seguridad”, explicó José Cantos, vocero del sector en la provincia de Bolívar.

En el Puerto Principal el panorama no es mejor. Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), indicó que en los once días de paro se han perdido $ 1.457 millones y que, al momento, empresarios y comerciantes están enfocados en cómo afrontar la situación. Del futuro todavía no se habla.

“En la situación actual, no cabe el afán. Es mejor estar concentrados en terminar las protestas y lograr consensos. Ya tendremos ocasión de recuperar lo perdido”, manifestó.

Al momento, explicó, la entidad está centrada en coordinar la seguridad logística de los productos, para movilizarlos a nivel nacional y que puedan llegar a sus destinos.

Escasez de gas