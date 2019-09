La equidad de género un pilar de competitividad

La condición de su plantilla, dice Weisson, ha motivado al banco a mejorar ciertos métodos para que sus trabajadores en general puedan laborar adecuadamente. Una de ellas es el programa “Banco de horas”, que permite, además de las vacaciones, poder acumular 12 horas al mes. “Si se enferma el niño, si tiene que ir a alguna presentación en la escuela o tiene que hacer algún trámite específico, entonces se pueden utilizar esas horas. Si bien tanto hombres como mujeres pueden beneficiarse, sin duda este programa ha tenido mayor acogida entre las mujeres”. A esta iniciativa también se unen otros beneficios como horarios flexibles y la adecuación de áreas de esparcimiento para hacer pausas activas o contar con una sala de lactancia. Son políticas que no solo han permitido al banco retener talento, sino ganar reconocimientos: en los dos últimos años, la organización Women for Women catalogó al banco como la empresa de mayor equidad de género en Ecuador.

Ese porcentaje, señala, que en el caso del banco rebasa la equidad, no se ha logrado con una política que fije el número de mujeres que deben ser contratadas, sino porque simplemente en su momento pudieron demostrar que tienen el mejor talento, cubriendo así las expectativas del banco. “Hemos encontrado más mujeres preparadas para cubrir vacantes dentro del área financiera, que es donde operamos. Hoy por hoy la mujer se preocupa mucho de educarse ya no solo con educación universitaria, sino con maestrías”.

Las trabas

Igualar salario, tarea pendiente

No hay estudios que determinen con exactitud la brecha que existe en el país, entre los salarios de hombres y mujeres. No obstante, se sabe que esta inequidad a nivel mundial continúa siendo en algunos casos abismal. Esto se da, dice Roberto Estrada, de Deloitte, porque a nivel global aún existen rezagos culturales.

En el país, el 25 % cree que las mujeres no son buenas negociadoras y un 24 % considera que, porque no son la cabeza del hogar, probablemente su aspiración no será la misma que la de un hombre y, por tanto, no deben ganar más. El 18 % no cree que exista una diferencia salarial en la empresa.