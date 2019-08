Vinicio Troncoso: “La cobertura del 100 % será para toda casa ya terminada”

Tras haber anunciado las nuevas condiciones de la entrega de créditos hipotecarios, el Biess trabaja contra reloj para que estos últimos parámetros se reflejen en su sistema. Así lo asegura Vinicio Troncoso, gerente general del banco estatal, quien sostiene que esta política, en la que se aplica una ampliación de cobertura y montos, empezará a regir a partir del 1 de septiembre.

- ¿Qué motivó al Biess a replantear las reglas de juego en el tema de hipotecarios?

- Todos conocemos que hay un proceso de desaceleración económica en Ecuador, especialmente en el sector de la construcción, que debíamos enfrentar con medidas contracíclicas. El Biess no podía estar exento de este proceso, porque es un actor dentro del desarrollo económico del país y porque parte de nuestro rol es entregar las mejores condiciones de servicio a nuestros afiliados y jubilados.

- De las decisiones tomadas, lo que más atrajo es la ampliación de la cobertura del 100 % para casas de hasta $ 130.000. ¿Cómo se aplicará esto?

- Partiremos del avalúo del bien, y aquí hay que hacer una precisión: se aplicará sobre casas o viviendas ya terminadas, sean estas nuevas o usadas. Esa es la forma en la cual tanto el promotor como el propio Biess pueden dar a esto un manejo más técnico y mejor enfocado, en torno a un riesgo óptimo.

- Eso quiere decir que si yo, de aquí a mañana, los busco para que me financien al 100 % una casa de $ 120.000, este bien no se acogerá al beneficio si no está listo.

- No estará dentro del financiamiento del 100 %, pero habría que ver dentro de las otras categorías de evaluación.

- ¿Esta medida no tendrá un impacto menor en la dinámica que se busca, al no aplicarse a viviendas que no estén construidas?

- El impacto finalmente seguirá siendo el mismo, porque nosotros contabilizamos créditos sobre bienes terminados. Con esto, lo que queremos promover es que se agote el inventario, que se compren estas casas que ya están listas y que el promotor se anime a trabajar en nuevos proyectos, para con ello empezar a cambiar este ciclo. Para ello también hemos extendido otras facilidades. Estábamos pidiendo que el afiliado tenga 36 aportaciones seguidas dentro de la misma empresa en la que labora, hoy lo hemos reducido a 13. Con ello tratamos de llegar a cada vez más personas que quieren hacer realidad su sueño de tener casa propia.

- Según analistas, ampliar al 100 % la cobertura es un extremo peligroso e insano.

- Es cierta esa preocupación... El riesgo también está proyectado en función del tiempo de retorno que se le da a esa cartera. Pero estamos trabajando también en eso. Estamos disponiendo de forma inmediata la ejecución de nuevos procesos y subprocesos en la cobranza prejudicial. Tenemos plena fe y confianza de que nuestros indicadores de cartera vencida mejorarán de forma rápida, a corto plazo, con la ayuda de tecnologías que mantengan al afiliado informado de sus obligaciones, con recordatorios, llamadas de advertencia que les hagan saber en qué momento se les está venciendo una cuota y lo que tienen que previsionar para cumplir con el pago.

- ¿Cómo está esa tasa de mora?

- La tasa de mora general que tenemos es del 6,63 %. Es una tasa que está por encima de la banca comercial, pero también es cierto que antes no se ha trabajado en procesos consolidados persistentes de cobranza prejudicial y judicial. Algo que ahora queremos implementar.

- Tras el anuncio de estas nuevas reglas, el Biess ha proyectado la entrega de $ 900 millones. ¿Esa cifra no es conservadora si se toma en cuenta que eso fue lo anunciado a inicios de año?

- Esa cifra es el presupuesto de colocación del Biess (eso sería $ 50 millones más que el año pasado). En lo que va del año (en 9 meses) ya se ha colocado el 47 %. Lo que estamos proyectando es que en los próximos meses tendremos una curva creciente. Luego de dos años (de recursos limitados), este sería el primer año en que la Seguridad Social tiene excedentes para colocar. Esto gracias al fruto de la gestión que se está haciendo en el Banco y del aporte del 40 % que el Estado está destinando al fondo de pensiones jubilares.