Víctor Báez: “El ajuste recortará a 140 mil trabajadores públicos”

Hoy, gremios de trabajadores marcharán por las medidas implementadas por el Gobierno debido al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco del Día Internacional del Trabajo. Víctor Báez, secretario general adjunto de la Confederación Sindical Internacional, estuvo la semana pasada en el país para reunirse con gremios locales y el ministro de Trabajo, Andrés Madero.

- ¿Cuál es el motivo de su presencia en el país?

- Nosotros estamos haciendo un seguimiento muy estrecho del acuerdo entre Ecuador y el FMI. Resulta que tenemos una oficina en Washington D.C. donde se hace un seguimiento diario de las acciones, de los documentos del FMI, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y todo lo relativo a estas entidades. Hemos estado haciendo un seguimiento del memorándum de entendimiento con la Argentina y con otros gobiernos. Y nos preocupa muchísimo el contenido del acuerdo con Ecuador.

- ¿Cuáles son las principales preocupaciones?

- Los ajustes. En primer lugar, el ajuste en el sector público, que va a llevar al despido, según el cálculo de nuestros técnicos, de más o menos 140.000 trabajadores y trabajadoras del sector público.

- ¿De dónde proviene ese cálculo?

- Se basa, precisamente, en el ahorro que se programa, de 1.000 millones de dólares con relación al pago de salarios. Eso significa que puede despedirse a 140.000 personas, dentro del sector público. Uno de los objetivos de estas medidas que se van a implementar es supuestamente la creación de empleo. Empiezan echando gente, pero cómo se va a crear empleo, tal vez en el sector privado. Ahora lo que se está tratando de hacer es crear un ambiente simpático, y lo digo así, para la inversión extranjera. Pero el Gobierno no crea que la inversión extranjera no va a venir corriendo cuando se hagan estas medidas. Que mire lo que le pasó a Macri, al presidente de Argentina. Macri hizo antes una serie de ajustes, un ambiente ideal para la inversión extranjera y no vino la inversión extranjera y se vio obligado a recurrir a un préstamo de 50.000 millones de dólares del FMI para hacer más ajustes. Hay otras alternativas.

- ¿Qué le ha dicho el ministro de Trabajo?

- Hablé con el ministro de Trabajo y dice que todas las modificaciones que se van a hacer relacionadas con el ámbito laboral van a ser respetando los derechos de los trabajadores. Yo le dije lo siguiente: el FMI no le va a dejar a usted respetar los derechos de los trabajadores, porque está basado, precisamente, en sacrificar los derechos de los trabajadores. También vengo a decirles a los compañeros y compañeras trabajadores que se está hablando del trabajo del futuro, de la revolución 4.0, y en muchas partes de América Latina no llegamos a la revolución 0.0. La gente continúa con el machete y la azada en los campos.