Richard Francis: “Pensamos que el Gobierno no quiere un acuerdo con el FMI”

Richard Francis, director de Deuda Soberana de América Latina, de Fitch, explica a Diario EXPRESO que hay tasas altas para dar dinero a Ecuador.

- ¿Cuál fue el factor principal para que se haya reducido la perspectiva de la calificación de riesgo de la deuda de Ecuador?

- Más que todo, nosotros vemos altas necesidades de financiamiento este año y en 2020 de casi 9.000 millones de dólares cada año. Hemos visto que los mercados son muy claros con más de 9 % (en intereses). También tenemos mucha incertidumbre sobre la voluntad de China para prestar dinero a Ecuador. Nosotros no tenemos idea si China va a prestar. La incertidumbre es cómo el Gobierno va a conseguir sus necesidades de financiamiento para cubrir su brecha.

- ¿Ustedes ven imposible que Ecuador pueda emitir bonos en 2019?

- Ese es uno de los motivos por el cual hemos cambiado la perspectiva a negativa. Al precio que los mercados están queriendo de Ecuador, más de 9 %, es una tasa de interés muy cara. Si el Gobierno quiere emitir un bono con ese precio puede, pero eso no es sostenible en el mediano plazo.

- El Gobierno ha hecho algunos ajustes para reducir el déficit, ¿eso no convence a los mercados?

- Eso es algo bueno. Nosotros podemos decir que realmente el Gobierno ha trabajado en reducir el déficit fiscal. Notamos que el Gobierno ha reducido el déficit fiscal el año pasado. El Gobierno está diciendo que llegó a 3.300 millones de dólares. Es una reducción bastante fuerte en un año. Para nosotros el ajuste fiscal va a ser más difícil este año y el año que viene. Claro que el Gobierno necesita pagar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 1.300 millones de dólares. Es un monto bastante fuerte. Por eso pensamos que el déficit fiscal no va a bajar este año.

- ¿Un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) abriría la puerta para más financiamiento?

- Pensamos que el Gobierno no quiere tener un acuerdo con el FMI. Si necesita el Gobierno va a hacerlo. Un acuerdo con el Fondo sería algo positivo, pero no quiere decir que el Gobierno va a cumplir con todas las metas del acuerdo. La implementación va a ser difícil. Un anuncio de un acuerdo es bueno, pero eso no quiere decir que los problemas estarán resueltos. La popularidad de Moreno ha bajado mucho y el crecimiento económico será menos a 1 %. Nosotros vemos un entorno bastante difícil, con o sin un acuerdo.

- ¿Por qué dice que el Gobierno no quiere ir a un acuerdo con el FMI?

- Yo sé que el Gobierno ha estado en negociaciones con el Fondo por meses. Me parece que el Gobierno piensa que políticamente un acuerdo con el Fondo va a tener un impacto negativo. Hay mucha gente en el Gobierno y la Asamblea que cree que un acuerdo no es necesario, que no es algo bueno. Hay mucha controversia. Si el Gobierno puede hacer el ajuste y conseguir el financiamiento me parece que decidirá no tener un acuerdo. Pero si el financiamiento no llega el Gobierno irá al FMI.

- ¿Tienen el temor de que exista un impago de la deuda (‘default’)?

- El pago del bono 2020 se debe realizar en marzo. Tenemos más de un año. Claro que es un monto bastante grande y va a ser difícil. El Gobierno necesitará encontrar ese dinero. Y si no llega ese dinero hay dos maneras de ajustar: la una es una caída bastante fuerte de la economía o no pagar la deuda. Existe esa posibilidad, pero no estamos diciendo que no va a pagar o que no quiere pagar.

- ¿Qué debería hacer el Gobierno para buscar que el riesgo país baje?

- Pienso que con Argentina y Ecuador es un problema más internacional que local. Claro que en los últimos días el precio del petróleo ha subido y la Reserva Federal también está diciendo que no va a subir la tasa de interés tanto. Por ese lado, el contexto internacional es mejor para los mercados emergentes. Los mercados también han visto la caída del déficit fiscal de Ecuador como algo bueno.