Rajendra Sisodia: “la mayoría de las empresas tienen culturas tóxicas”

- ¿Qué es el capitalismo consciente?

Es una filosofía de negocios que consiste en abordarlos con mayor conciencia. Esto significa que debemos entender el impacto total que los negocios tienen en todos los grupos de interés conectados a él. Esto incluye tanto la sociedad y el medio ambiente, como nuestro futuro colectivo.

- ¿Qué lo llevó a crear el Movimiento del Capitalismo Consciente?

Lanzamos el movimiento del Capitalismo Consciente en 2008 porque reconocimos que el enfoque tradicional de los negocios en el capitalismo está orientado a muy corto plazo y se centra exclusivamente en lo financiero, causando muchos efectos secundarios negativos en el bienestar de las personas, las comunidades, el medio ambiente y la sociedad entera.

- ¿Cuáles son los principios del capitalismo consciente?

El capitalismo consciente tiene cuatro pilares o principios. El primero es un propósito superior. Cada compañía necesita identificar su propia razón de ser, más allá de obtener ganancias. Del mismo modo que cada individuo debe tener un propósito de vida, todos los negocios deben tenerlo. El segundo principio es la integración de los grupos de interés. Las empresas conscientes buscan crear valor y servir a todos sus grupos de interés: sociedad, inversores, empleados, clientes, proveedores, el medio ambiente y otros. También buscan alinear los intereses de estos grupos para que el bienestar de cada parte se asocie positivamente con el bienestar de los demás. El tercer principio es el liderazgo consciente. Los líderes conscientes son desinteresados: su propósito principal es llevar a la organización y a todas las personas conectadas con ella a un lugar mejor. Demuestran altos niveles de inteligencia emocional, espiritual y de sistemas. Son una mezcla de fuerza junto con amor y compasión.

El cuarto principio del capitalismo consciente es una cultura solidaria. La mayoría de las empresas tienen culturas tóxicas y altamente estresantes, que se reflejan en el hecho de que solo el 15 % de los empleados en todo el mundo están altamente comprometidos con sus trabajos y en que los ataques cardíacos son un 20 % más altos los lunes. Las empresas conscientes tienen culturas que se caracterizan por altos niveles de confianza, autenticidad, cuidado de las personas, integridad, aprendizaje y empoderamiento.

- ¿Los negocios deben pensar solo en el dinero?

Las empresas no deberían pensar solo en el dinero. Las ganancias son un elemento esencial para administrar un negocio exitoso, pero este no debería ser su propósito. Las empresas crean pero también pueden destruir muchos tipos de riqueza. Si solo nos enfocamos en crear riqueza financiera, tendremos muchos tipos de impactos negativos en la vida de los grupos de interés. No estamos abogando para que las empresas ignoren las ganancias. En cambio, estamos diciendo que las empresas necesitan alinear las ganancias con otros tipos de bienestar para toda su cadena. Investigaciones han mostrado que cuando las empresas hacen esto, en realidad generan niveles mucho más altos de ganancias y un crecimiento sostenido que las empresas que se dedican exclusivamente a maximizar los rendimientos financieros.

- ¿Los mayores ingresos aseguran la riqueza?

El problema es que muchas personas asocian el bienestar solo con el dinero. El hecho es que no vivimos solo de dinero. Hay muchas otras cosas que hacen que la vida sea significativa y agradable. Reconocemos que las empresas pueden crear o destruir al menos ocho tipos de riqueza: bienestar financiero, intelectual, social, emocional, espiritual, ecológico y físico. La ausencia de cualquiera de estos puede causar un gran sufrimiento. Necesitamos administrar negocios para que simultáneamente tengamos impactos positivos en cada una de estas áreas para todos los grupos de interés. Eso lleva a la verdadera felicidad y al bienestar sostenido.

- ¿Ganar dinero es el propósito?

Ganar dinero no es el único propósito de los negocios. Es una medida del éxito del negocio en términos de su modo económico, pero como se discutió anteriormente, el propósito debe estar separado de la necesidad de que cada negocio sea rentable. Toda empresa necesita involucrarse en algo que valga la pena hacer, que contribuya al florecimiento humano y planetario.

- Los negocios no son una junta de beneficencia, ¿cómo ganar dinero y a la vez cuidar el bienestar de todos?

Los negocios efectivamente no son organizaciones de caridad, pero se pueden hacer de una manera caritativa. Como se discutió anteriormente, es completamente posible hacer negocios de manera que beneficie a todos los grupos de interés, incluidos los accionistas, de una manera radicalmente positiva. Para lograr eso, tenemos que reconocer a las empresas como un sistema interdependiente interconectado de grupos de personas motivados por un propósito superior compartido e inspirador y basado en valores compartidos. Cuando hacemos eso, podemos satisfacer y deleitar simultáneamente a todos los interesados a través del negocio. Muchos ejemplos de esto se proporcionan en mi libro ‛Empresas que se hacen querer’ (Firms of Endearment).

- ¿Tiene cuadros estadísticos que demuestren que el interés sincero por el ser humano es un buen negocio?

Poner a las personas en el centro y tener un propósito superior resulta en mejores resultados financieros. La investigación que presento en el libro ‛Empresas que se hacen querer’ (Firms of Endearment) encontró que este tipo de compañías superaron colectivamente al mercado en una proporción de 9 a 1 durante 10 años. Tienen una rotación de empleados mucho menor, y mayor engagement y pasión por parte de los empleados. Sus gastos de marketing son mucho más bajos. Tienen menores costos legales y administrativos. Disfrutan del beneficio del boca a boca positivo de todos sus grupos de interés. Cuando los tiempos se ponen difíciles, brillan aún más porque estos grupos permanecen fieles a ellos.