Marianne Van Steen: “Es optimista decir que en 2020 ya no se pedirá visa”

La Unión Europea (UE) y Ecuador buscan seguir estrechando sus lazos más allá del acuerdo comercial. Ahora el bloque comercial busca trabajar de la mano con los sectores público y privado ecuatorianos para impulsar la economía circular, una nueva tendencia creciente en Europa que se basa en aprovechar al máximo lo que se produce y consume. La embajadora de la UE en Ecuador, Marianne van Steen, habla sobre este tema y la posible eliminación del visado Schengen a ecuatorianos.

- ¿Qué experiencia ha tenido la UE con la economía circular?

- Es un concepto que tiene que ver con la lucha por el cambio climático. Tiene que ver con un cambio de mentalidad de los ciudadanos del mundo (...) El concepto de economía circular es bastante nuevo y no hay como una definición. La idea principal es que el uso de todo producto, material o recurso natural que se extrae, se produce o distribuye sea extendido. La idea es más que un círculo. Tratamos de extender el periodo de vida de un recurso.

- ¿Es igual al reciclaje?

- Es un modelo mucho más amplio que no solo trata de reutilizar la basura. El reciclaje es un componente muy importante de la economía circular, pero es un concepto que va mucho más allá. Por ejemplo, la manera de consumir. La gente ya no quiere comprar productos nuevos y van a comprar las cosas de segunda mano o que no quieren comprar un auto o solo lo usan por horas. Ahora hay aplicaciones que cambian la mentalidad del consumidor.

- ¿En qué sectores se está aplicando este modelo?

- Es tan amplio que no solo puedes señalar sectores específicos (...) Una iniciativa súper de moda en los restaurantes y supermercados, en donde al final del día quedan muchos alimentos y cosas: frutas, platos preparados, pizzas. Ahora hay una aplicación que dice que un restaurante tiene 10 pizzas a mitad de precio. El mundo gana porque no se desperdicia.

- Cambiando de tema, ¿es posible que en fin de año se elimine el visado para ecuatorianos?

- Eso es muy optimista. Lo hemos discutido en las consultas y yo pienso que sí estamos avanzando. Pero no puedo ahora confirmar que a partir de 2020 los ecuatorianos no tendrán que presentar una visa. Pienso que hay que ser un poco más prudentes. Pienso que el canciller (José Valencia) quería pasar como mensaje que estamos cambiando los líderes ahora en la UE (...) Pienso que Ecuador sí está trabajando bastante y han podido convencer a la mitad de los países Schengen. Falta hablar con los otros Estados.