Empresas: ¿Cómo vender en tiempo de crisis?

- Nos hemos dado cuenta de que estamos en un trance de negativismo y de crisis de quejas . Un estudio indica que el ecuatoriano tiende a quejarse de cualquier cosa, no solo en lo económico. Entonces algunos empresarios abusan de la queja y con ello aprovechan para hacer especulación. Pero destaco que no lo hacen todos, uno que otro. Bajo la queja de la crisis se pretende que el pequeño negocio cobre menos y este lo hace para no perder el flujo. (...) Entonces el estar quejándose constantemente puede tener ventajas, porque algunos aceptan cobrar menos, pero por otro lado frena la intención de invertir para evitar los riesgos de perder. Pero, no podemos cruzarnos de manos. Por eso hemos citado a los presidentes de las cámaras y ministros, como de Transporte, Gabriel Martínez, para buscar una solución en un evento que será este sábado. Y es que sí hay oportunidades, cuando dejamos de pensar en que el mercado es solo el Ecuador . Hay que trascender y venderle al mundo. Hay que sacarle provecho al Networking. Tenemos una red de empresarios que tiene reuniéndose ya cinco años y vamos a hacer un congreso, con el propósito ya explicado, que será el sábado 16 de noviembre de 2019, en el hotel Sheraton de Guayaquil , a las 9:00, allí se van a dar más propuestas de solución. Hay que salir del trance de la crisis y crecer.

- ¿Pero cómo ser competitivo en el exterior, si producir en Ecuador es caro?

- Eso es trascender, llegamos a la razón de por qué este sábado nos vamos a reunir empresarios con los ministros. Vamos a poder ser competitivos cuando el colombiano y peruano no nos vea como menos competitivo, es doloroso lo que estoy diciendo; la autoestima no está bien puesta, porque lamentablemente los otros son más competitivos pero todo se inicia por la mentalidad. Ecuador es un país muy rico en recursos naturales, que es fácil salir adelante al no tener clima adverso.

- Reitero, producir en Ecuador es caro.

- Va a ser caro en la medida que sigamos teniendo la misma mentalidad, porque con esa mentalidad se seleccionan a los gobernantes, quienes hacen las leyes que tenemos y que no nos dan el ecosistema propicio para ser competitivos. Es como decirle a un hijo: quiero que seas competitivo en el fútbol. Pero a la vez que se le dice eso, se le tome de la camiseta y el niño que está con la actitud de correr no puede avanzar. Y no va a progresar porque lo que se dice no es coherente con lo que se hace. Eso es lo que pasa en Ecuador, se dice: ¡Vamos que sí se puede!, pero por otro lado hay personas que nos toman de la camiseta. La solución es política, pero es importante preparar a la ciudadanía para que entiendan y quieran los cambios que se requieren hacer y entonces ellos se los van a pedir a los gobernantes que lo hagan. No funciona imponer, es mejor socializar primero las ideas o el modelo económico a seguir. Lo primero que se debe aceptar y mentalizar es que se puede trascender. Hay que trabajar, dejar a un lado las quejas, aprovechar el networking, vender al mundo y utilizar la tecnología. Hay que salir del trance de la crisis y crecer.