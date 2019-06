Empresas, a favor de pruebas por 6 meses

La propuesta de ampliar de 3 meses a 3 años el plazo de prueba para los contratos laborales de los nuevos emprendimientos que se crean genera expectativa en industrias ya establecidas. Los empresarios creen que la medida debe ampliarse también para ellos, en al menos 6 meses.

El pedido forma parte del listado de recomendaciones que la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) hizo llegar la semana pasada a la Asamblea y que hoy están apoyando empresarios de otros sectores. Una reciente encuesta realizada por la consultora Deloitte a 164 empresas, menciona que el 80 % está de acuerdo con que las nuevas reformas incluyan un aumento del período de prueba, previo al contrato indefinido. El 64 %, la mayoría, cree sin embargo, que esa ampliación no debe ser más de 6 meses, debido a que este sería un lapso suficiente para permitir validar la curva de aprendizaje del colaborador. Ampliar ese plazo, admiten podría dar lugar a malas prácticas.

El sector de servicios y el comercial son los que más apoyo brindan a esta propuesta, pues el 78 % y 56 % se mostraron a favor. Solo un 3 % cree que ese periodo debe aplazarse a dos años y más. Seis meses, dice Pablo Arosemena, presidente de la CCG, sería un periodo oportuno para que los empleados puedan demostrar sus capacidades. “Hoy en día, los jóvenes con poca o sin experiencia son los más perjudicados, por eso es importante ampliar este periodo”, dijo

Pero el pedido de extensión no solo viene del sector empresarial, desde el campo, los productores también lo ven como una necesidad. El floricultor Bernardo Espinoza menciona que si se incluye esta propuesta se estaría también ayudando a erradicar la informalidad laboral de la zona rural. En el campo, explica, la indemnización que se recibe luego de no superar los 3 meses actuales de prueba, se ha transformado en un buen negocio. “Después de ese periodo se hace todo lo posible para ser despedido y a cambio recibir una compensación que es el equivalente de lo que una persona ha trabajado todo un año”, sostiene. Y va más allá. En su sector, dice, lo ideal sería que a esa prueba de 6 meses le suceda un contrato de un año, para de ahí recién aplicar una contratación definitiva. “Con eso tendríamos un personal mejor capacitado y seguro. No queremos tener trabajadores inestables”, señala.

Igual opinión tienen los bananeros. Gustavo Marún, presidente de la Corporación Regional de Bananeros (Agroban) cree que 3 meses no son insuficientes para que un trabajador logre capacitarse y adaptarse a la jornada. Pero ¿Qué tiempo más debe requerir este sector? Eso, dice, es un tema que su gremio debatirá y definirá en los próximos días.

Desde el lado de los trabajadores hay rechazo. Mesías Tatamuez, presidente de la Confederación Ecuatoriana de Trabajadores, asegura que esta propuesta resta garantías para que un trabajador acceda a un contrato definitivo. Sobre todo, dice, afectaría a personas que, en su mayoría, son bachilleres competentes.

Otros resultados

Horarios

El 59 % de las empresas encuestadas por Deloitte dijo también estar de acuerdo en modificar el horario de 40 horas a la semana, para que el trabajador pueda realizar otras actividades.

Pago extra

El 42 % reconoce que si estas jornadas se extienden hasta los sábados es importante pagar más por las horas complementarias. No hacerlo, afectaría la motivación y el rendimiento laboral.

Desahucio

El 50 % de los encuestados cree que un trabajador debería mantener mínimo un año de antigüedad para poder recibir una bonificación por desahucio.