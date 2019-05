Logística integral: que otro solucione tus problemas

Uno tiene que enfocar su tiempo y su talento en lo que más sabe hacer, lo que tiene que hacer y lo que está dentro del giro de nuestro negocio.

La frase es de Xavier Game, director de Citikold Group, y conduce hasta un enfoque denominado “logística integral”, que le permite al importador, al exportador, al industrial o al comerciante dedicar el ciento por ciento de su tiempo a pensar en su negocio, dejándole a compañías especializadas los despachos de la mercadería, los trámites aduaneros, el transporte terrestre y marítimo, el seguro, la seguridad e incluso más: empaques, distribución, aprovisionamiento de materias primas, bodegaje.

Sin contar el petróleo, durante el 2018 Ecuador movió en su comercio exterior un poco más de 18,1 millones de toneladas de importación y exportación, carga que necesita de una serie de procesos que demandan tiempo y recursos. Por tanto, la logística integral es clave para todas las actividades productivas y comerciales, incluidas las internas.

Los negocios de logística integral se van consolidando y permiten hacer más eficientes también los activos de las empresas, por ejemplo, que un camión no pase tanto tiempo parado o que el dueño de una empresa no tenga que contar con activos y personal que no los use sino por temporadas.

Que una empresa especializada haga todo para que el producto llegue a su destino tiene otros beneficios. Cada cosa, hacerla con una empresa distinta, implica un costo más alto.

César Cabezas, de Portrans (del grupo Agunsa), habla de algo más integral aún, lo que se conoce como 3PL -logística tercerizada-, “es decir que mañana alguien puede tener una empresa con vendedores y con inventarios, pero la idea es no asumir los riesgos de conseguir bodegas, administrar esos activos o inventarios con los consiguientes problemas”.

El presidente ejecutivo de la naviera CMA-CGM Ecuador, Javier Moreira, quien preside además la Cámara Marítima del Ecuador (Camae) menciona, en su caso, la oferta adicional al transporte marítimo, “una serie de productos que generan valor agregado”.

Xavier Game resalta el poder de la logística integral para hacer más eficiente el trabajo de la compañía. “Cuando se hace una corrida financiera en logística, donde se tienen muchos activos, uno comienza a darse cuenta de que el tiempo es un factor importante, por ejemplo que el camión haga más viajes, que el cliente reciba más rápido sus productos, que los despache más rápido”. Y el beneficio de esta eficiencia ayuda también a los clientes.

Detalles

El concepto

A la logística integral se la puede definir como aquellas decisiones, estrategias y acciones concretas que ayudan a aumentar la productividad de la cadena de suministro de una empresa o un negocio. Son los procesos que facilitan el flujo de bienes y servicios desde el punto de origen al de consumo.

Ampliación

Las líneas navieras están innovando y buscando integrar y complementar más sus negocios. Y en Guayaquil Contecon tiene un centro de logística para darle servicios a los dueños de la carga y algunos patios dan ya el servicio de transporte de mercancías y seguridad en carreteras.

Otra empresa

TransEstiba Holding brinda servicios de transporte, custodia, control y acompañamiento de carga, está conformada por las empresas TransEstiba (transporte); Vicustodia (custodia y seguridad privada) y Nilclavisa (operador portuario), opera con su Centro de Control de Servicios en la Perimetral.