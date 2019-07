El subempleo y la pobreza crecieron

El segundo trimestre del año trajo cifras no tan alentadoras. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), parámetros como el subempleo, la pobreza y pobreza extrema van en aumento.

De acuerdo con el reporte del INEC, el subempleo pasó del 19,4 % en junio de 2018 al 20,3 % en junio de este año. Es decir, de 1,5 millones de trabajadores en esa condición en junio de 2018 se pasó a 1,6 millones de personas. Es decir, unos 120.000 ecuatorianos entraron al subempleo en un año.

Se define como subempleado a aquel trabajador que no alcanza el salario básico ni completa la jornada de 40 horas a la semana, pese a que quiere y puede laborar más.

Los resultados del subempleo motivaron a representantes de diferentes sectores a destacar la importancia de acelerar las reformas laborales que el Gobierno ha anunciado en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que serán presentadas este mes, según el Gobierno.

La Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes), a través de un comunicado, señaló que la situación fiscal y el acuerdo con el FMI exigen un mayor ajuste en el gasto público (lo que tendrá impactos en el empleo). Por esta razón, una adecuada reforma laboral, si bien no las soluciona, ayudará a enfrentar ambas situaciones.

A través de sus cuentas de redes sociales, dirigentes empresariales manifestaron su preocupación por las cifras. Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, señaló que el empleo inadecuado alcanzó su máximo histórico (57 %) en junio de 2019. La mayor tasa registrada desde el 2007.

Mientras que Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), dijo que cinco millones de compatriotas no cuentan con un empleo de calidad. “¿Alguien duda de que se necesita una reforma laboral? (...) Las reformas no deben dilatarse más, la economía no espera”.

En términos generales, la mayoría de indicadores de empleo permanecieron estables. Si se toma en cuenta por ciudades, el desempleo en Guayaquil se ubicó en junio de 2019 en 2,5 %, mientras que en Quito el porcentaje llegó a 8,3 %. Si se compara con el mismo mes del año pasado, las cifras presentaron una mejoría. En el mismo período, en la capital el desempleo era de 9,8 % y en Guayaquil la cifra se situó en 3,4 %.

Las cifras de pobreza también aumentaron. A junio de 2019, la pobreza llegó a 25,5 %, la cifra más alta desde 2014, según el INEC. La entidad señala que “no hay una diferencia estadísticamente significativa”. Asimismo, la pobreza extrema en junio de este año se situó en 9,5 %, la más alta desde 2013 (ver gráfico).

En el marco del acuerdo con el FMI, Ecuador se comprometió a que este año se destinarán $ 400 millones a gasto social en sectores vulnerables.

Hasta marzo de 2019, el Gobierno destinó $ 183 millones a ese tipo de egresos. El régimen contempla siete programas de ayuda social.

Ayer el Centro para la Investigación en Economía y Política (CEPR), con sede en Washington, emitió un informe que señala que el plan de reformas que el FMI exige a Ecuador podría desembocar en una recesión y un mayor desempleo.

“El programa del FMI exige eliminar un conjunto de políticas que a lo largo de los últimos años han tenido mucho éxito en estimular el crecimiento económico, reducir el desempleo y reducir la desigualdad y la pobreza”, advierte en un comunicado Mark Weisbrot, codirector de CEPR y uno de los autores del informe.

“Desafortunadamente, incluso el mismo FMI pronostica una disminución de estos y otros indicadores sociales y económicos a medida que, junto al actual Gobierno ecuatoriano, vaya revirtiendo estas políticas”, destaca el documento.

Reacciones

Ecuador libre

70 años de rigidez laboral

El director de Ecuador Libre, Aparicio Caicedo, dijo en Twitter que llevamos 70 años intentando llegar al cielo del empleo por camino de la rigidez laboral, pero solo encontramos el infierno del desempleo, subempleo e informalidad.

Analista

Se afecta el consumo

El analista Henry Llanes señaló en la red social que las cifras son enormemente preocupantes. El desempleo y el subempleo afectan el desarrollo económico de la sociedad y afectan el consumo y la producción.

Analista

Cambio en la tendencia

A nivel de empleo adecuado, se destruyeron 200.000 plazas el trimestre anterior, dijo Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal. Este trimestre se contiene esa reducción de empleos.

Economistas

Proyecciones se cumplen

Larry Yumibanda, presidente del Colegio de Economistas del Guayas, asegura que la tendencia de empleo sigue igual y da cuenta de que se cumplirán las perspectivas de estancamiento.