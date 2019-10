Ecuador tiene que aplicarse para aprobar Ley de Pesca

Ecuador empezó el miércoles 30 de octubre con la noticia de que la Comisión Europea le puso tarjeta amarilla al sector de la pesca, por no tener una ley actualizada que asegure el control de la pesca ilegal.

Si el país no se aplica en aprobar la nueva Ley de Pesca podría venir la tarjeta roja, en ese caso Europa dejaría de comprar los frutos del mar de Ecuador. La advertencia no es nueva y por eso el país viene trabajando en la nueva norma.

El 21 de agosto de este año la Asamblea Nacional recibió el proyecto de la Ley Orgánica de Pesca y Acuicultura. El asambleísta y experto en el sector de la pesca y acuicultura, César Rohon, dijo a Diario EXPRESO que la advertencia de Europa lleva algún tiempo y por ello se trabaja en la nueva Ley.

El proyecto que llegó a la Asamblea en la actualidad es analizado por la comisión antes de llegar al primer debate. “Lo ideal es que antes de que termine el 2019 se apruebe la Ley de Pesca”, manifestó Rohon.

El asambleísta reconoció que la Ley que rige ahora es tan antigua que tiene las multas en sucres. En el nuevo proyecto se actualiza todo, por ejemplo las sanciones van desde un salario básico (en el 2019 es de $ 394) hasta 1.500 salarios básicos, que para este año sumarían $ 591.000.

Lo que sí cuestionó Rohon es que a esta Ley le faltan los estímulos para que el sector duplique sus exportaciones.

Entonces se espera que las autoridades se apliquen en el trabajo que falta por hacer. En el portal oficial de la Unión Europea se explica qué pasará si Ecuador no mejora esta situación.

“En los próximos seis meses la Comisión evaluará los progresos realizados en la corrección de las deficiencias detectadas. La Comisión espera que las cuestiones a las que se enfrenta Ecuador puedan resolverse mediante el diálogo y la cooperación. No obstante, si el país no cumple sus obligaciones con arreglo al Derecho Internacional y no adopta medidas correctoras, la Comisión podría considerar su identificación (tarjeta roja) y su inclusión en la lista, lo cual implica medidas comerciales (prohibición de importaciones de productos de la pesca procedentes de Ecuador)”.