Sonnenholzner pide a la ciudadanía “comprender” las medidas económicas

El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzer, pidió a la ciudadanía “comprender” las medidas económicas que se anunciarán la próxima semana y añadió que, seguramente, mucho de eso “será difícil”. El Gobierno tiene previsto enviar reformas como la tributaria y laboral en los próximos días.

Sonnenholzner, en entrevista televisiva transmitida este 27 de septiembre de 2019, aseguró que las reformas serán ultimadas este domingo 29 de septiembre para ser enviadas a la Asamblea para su discusión.

Se espera que el presidente de la República, Lenín Moreno, sea quien apruebe finalmente los proyectos de ley tras su llegada de Estados Unidos este sábado 28 de septiembre.

El vicepresidente no quiso adelantar acciones específicas, como un posible incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), medida que en semanas pasadas fue desestimada por el mismo funcionario. No obstante, añadió que solo hay dos formas de reducir el déficit: subir ingresos y bajar gastos.

“El problema económico que tiene Ecuador aún no ha sido resuelto. Se ha avanzado a pasos gigantescos en recuperar la confianza internacional (...) Todavía nos estamos quedando cortos. En dolarización no puedes mantener déficits fiscales permanentes”, dijo el vicepresidente.

El segundo mandatario aseguró que no hay dolarización sin equilibrio fiscal y que los límites de endeudamiento no lo permiten y agregó que no es responsable.

“Hemos tomado decisiones duras. Hemos desvinculado miles de personas del sector público, sin que colapsen los servicios. Se hizo esa parte. El efecto no es suficiente. Se tomó decisiones en tema de subsidios el año pasado. No alcanza. Si queremos seguir gozando de la dolarización, de la estabilidad macroeconómica, del desarrollo, de la salida de la pobreza, tenemos que hacer más. Por eso vienen las medidas de la próxima semana”, dijo el vicepresidente.

El lunes pasado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) informó que llegó a un acuerdo a nivel técnico sobre la segunda revisión de metas del acuerdo suscrito con el país. No obstante, aseguró que el informe será presentado al Directorio Ejecutivo del organismo una vez que el Gobierno ecuatoriano envíe las reformas estructurales.

El Directorio debe revisar el informe para transferir $ 251 millones, correspondientes al tercer desembolso del acuerdo.