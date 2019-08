Zapatos e implementos deportivos importados costarán menos

El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversión y Pesca (MPCEIP), a través del Comité de Comercio Exterior (Comex), redujo los aranceles al calzado técnico especializado del 40 al 15 % y a los implementos deportivos al 0 % con el propósito de fomentar en la población la práctica deportiva en todos sus niveles y disciplinas.

La Resolución No. 019-201 está publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 15 del 12 de agosto de 2019. En el caso del calzado técnico incluye zapatos para atletismo, fútbol, tenis, baloncesto, gimnasia, entre otros. Y en los implementos deportivos están contemplados: cascos, pelotas, raquetas y bicicletas de materiales no ferrosos.

Para acceder al beneficio arancelario el importador deberá realizar el procedimiento previo al embarque de las mercancías, en la Secretaría del Deporte, entidad encargada de administrar esta resolución.

¿Que deberá hacer comerciante de los implementos y zapatos deportivos?

Deberá llenar un formulario donde constarán los códigos que serán descargados de la página web de la Secretaría del Deporte por cada transacción que realice. Adicionalmente, deberá presentar el catálogo de los productos, declaración juramentada, los documentos que respalden esta información (por ejemplo, muestras de calzado o fichas técnicas), que se entregarán a la Secretaría y deberá ser validado en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados desde la recepción del citado formulario.

El importador que no desee acogerse al beneficio podrá nacionalizar sus mercancías bajo las subpartidas arancelarias, en las cuales no se clasifica el calzado e implementos deportivos especializados.

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) contrastará la información presentada en el ‘Certificado para la Importación de Calzado e Implementos Deportivos Especializados’, otorgado por la Secretaría del Deporte, a fin de corroborar las importaciones y aplicar el beneficio arancelario para esos productos.

Para cualquier otro calzado e implementos se aplicará la tarifa arancelaria vigente en el arancel del Ecuador.