El mercado bursátil espera crecer 20 %

- Hay algunas casas de valores haciendo procesos de estructuración. No podría dar nombres, pero sí estamos con una buena demanda.

- ¿Cómo se ha movido el mercado de valores en 2019?

- Se ha movido bien. A pesar de las condiciones malas económicas del país, no ha estado muy retraído. El mercado, al momento, ha emitido en el largo plazo cerca de $ 300 millones. Los factores de colocación en tiempo han tomado 60 días. La efectividad de colocación supera el 50 %, lo cual dice que en estas condiciones económicas, que no son las adecuadas, el mercado de valores está funcionando bien. Y eso va de la mano con la calidad de clientes. De todas maneras, el mercado tiene inversionistas institucionales que necesitan colocar su dinero: los fondos de inversión, las compañías de seguros, los mismos bancos, el Seguro Social, los fondos de seguridad social del Issfa (Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas), del Isspol (Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional) no solo tienen concentrados sus recursos en la banca. También buscan estas opciones. Siempre va a haber un mecanismo que permita darle al inversionista algo diferente a lo bancario.

- ¿Cuáles han sido los sectores que se han movido en el primer semestre?

- Hay de todo. El sector industrial, el sector importador, el sector comercial... Está el sector de la construcción, que siempre es un poquito duro, pero no le ha ido mal. Hay varias empresas inmobiliarias y de la construcción. Hay empresas del sector agrícola, que necesita mucho empuje. Todos los segmentos han entrado al mercado de valores. No he visto aún a hospitales, pero ya han estado anteriormente en el mercado.

- ¿Qué empresas están por incursionar en el mercado bursátil próximamente?

- De parte nuestra, nosotros continuamos con el sector industrial. Acabamos de salir con Valdez, sector alimenticio. Estamos por salir con una titularización de otra compañía. Vamos a salir también con una constructora pequeña. En lo que resta de este segundo semestre calculamos que se emitirán unos $ 200 millones más en el mercado de valores, que no es la misma cantidad que se emitía en 2014, pero es una cantidad razonable para terminar el año. Está muy bien

- ¿Qué expectativas tienen sobre cambios legales?

- Esperamos que se aprueben entre octubre y noviembre.