Los cinco productos más afectados por el veranillo

Se han ido las lluvias y los agricultores no saben si es temporal. Ya son casi dos semanas de veranillo, justo en una época en que varios productos necesitan de riego. A continuación, los cinco más afectados.

Arroz

Es innegable que el arroz vive en el agua para tener altos rendimientos. Sí no se tiene riego artificial, más en zonas altas, hay que llevas bastante líquido a las parcelas. Si no se lo hace me mueren las plantas y se muere la economía de los arroceros.

Cacao

Justo los cultivos están floreciendo y es allí cuando necesitan agua, necesaria para que esas flores se conviertan en frutos.

Banano

La fruta más importante del Ecuador, por las divisas que genera, requiere de agua toda la época de verano. Los riegos son constantes. Hoy ya muchas de las que estaban inundadas han vuelto a prender sus sistemas de regadío para que el racimo esté en condiciones de ser exportado. No hacerlo tiene implicaciones: baja productividad y mala calidad.

Frutas tropicales

Guanábana, aguacate o mango aunque son más resistentes a la sequía (el mango es muy rústico) es necesaria el agua para mejorar la productividad. Tampoco se puede fertilizar sin regar.

Maíz

Aunque la mayoría está en su etapa final —ya está formada la mazorca—, quienes sembraron con atraso si pueden tener problemas, y más si han cultivado en zonas altas.