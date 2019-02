Labaqui: “Con acuerdos, la negociación se puede resolver en dos meses”

Ecuador se convertiría en el segundo país de América Latina en pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional (FMI) en los dos últimos años. Ignacio Labaqui, catedrático de la Universidad Católica Argentina conversó con EXPRESO desde Buenos Aires, vía telefónica, y analizó los acuerdos que suscribió su país el año pasado con el multilateral y da luces de lo que le puede esperar a Ecuador.

- ¿Cuál es la evaluación que saca del último acuerdo entre el FMI y Argentina?

- Yo creo que la Argentina está atravesando una crisis. La inflación se espiralizó a partir de la fuerte devaluación que tuvo el peso, comenzando en mayo del año pasado. Prácticamente ha perdido la mitad de su valor. Eso forzó a subir tasas. Lo que vimos en 2018 es que el producto se contrajo un 2 %, en promedio, aproximadamente y la inflación tocó el 50 %. Eso no es el resultado del plan del Fondo. Es el resultado de los desequilibrios que heredó la administración Macri y que no pudo o supo corregir. Cuando se llegó al Fondo se evitó que Argentina probablemente entre en ‘default’ (impago) de su deuda soberana. La Argentina está atravesando un programa de saneamiento de su macroeconomía de manera muy acelerada y eso tiene costos.

- ¿Cuáles son las principales medidas que el FMI pidió a Argentina?

- El Fondo en sí no pidió tantas medidas porque el Gobierno se anticipó y presentó un ajuste fiscal duro de entrada (...) Cuando se llegó al segundo acuerdo fue el Gobierno el que primero anunció la intención de llegar a un equilibrio primario a fin de este año. Es decir, tener un déficit, sin contar el pago de intereses, en cero. Eso implica cortar 2,7 puntos de déficit en el término de un año. Es un ajuste fiscal bastante brutal que se va a conseguir en parte tras el aumento de impuestos a las exportaciones y en parte al recorte de gasto. El Fondo ha sido más estricto en que no se usen recursos para intervenir en el mercado cambiario.

- Se dice que el actual FMI es diferente al de décadas pasadas, ¿cree eso?

- Sí, tiene algunas diferencias. Yo no creo en eso de la receta única. Creo que el Fondo sí tiene una visión particular de la economía, una visión de cómo se corrigen los desequilibrios, que no necesariamente coinciden con los hacedores de política económica. En este caso el Fondo sí tuvo mayor contemplación con el gasto social, como permitiendo que en caso de un agravamiento de indicadores sociales se pudiera aumentar el gasto en política social.

- ¿El acuerdo con el Fondo ha cumplido con las expectativas?

- A ver. El que mejor lo expresó fue el expresidente de Brasil Lula Da Silva: A nadie le gusta ir al Fondo pero a veces es necesario, como el dentista. Cuál es el tema de fondo: los gobiernos no van al fondo de buenas a primeras. Saben que sus préstamos son más baratos pero que vienen atados a condiciones que usualmente son costosas. Cuando llegan al Fondo es demasiado tarde, con una crisis ya iniciada.

- ¿Cuánto puede demorar una negociación con el FMI?

- Depende mucho de los sentimientos que tengan los funcionarios del Fondo y de los accionistas del Fondo. Es decir, de los países que tengan mayor peso en el directorio sobre el compromiso político que tiene el país que va a pedir recursos sobre hacer una serie de reformas. Normalmente, el Fondo inicia una negociación y pide algún tipo de acción previa como para testear (probar) cuál es el grado de compromiso político. Si hay una visión compatible entre los hacedores de política económica y los técnicos del FMI, la negociación es bastante rápida.(...) Argentina negoció muy rápido el año pasado los dos acuerdos. Pero también hay casos de negociaciones muy largas. Si hay acuerdo la negociación se puede resolver en dos meses.