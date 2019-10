Más déficit si no se aprueba totalmente la ley económica

Ayer, el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, llegó con los detalles del proyecto de Ley de Crecimiento Económico a la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea. El titular de la Cartera de Estado detalló la iniciativa gubernamental, cuyo objetivo clave es recaudar $ 731 millones en 2020 y $ 887 millones en 2021.

Martínez sostuvo que la proforma 2020, que debe ser enviada a la Asamblea hasta el 31 de octubre, no incluirá los recursos previstos en la Ley de Crecimiento Económico para el próximo año. No obstante, dijo el ministro, se presentarán escenarios de proformas, con y sin impacto de los montos que se prevén recaudar.

“En la medida en que nosotros no podamos contar con esos recursos, que ese fuese un escenario, que no se cuente con la reforma legal, o que no contemos con el objetivo que perseguimos, total de $ 730 millones, eso va a abrir el déficit para el próximo año y eso va a tener que ser financiado de alguna manera”, dijo Martínez.

El año pasado, el déficit fiscal, es decir, el hueco de recursos que se genera debido a que los ingresos del Estado no alcanzan a cubrir los gastos, fue equivalente al 3,6 % del Producto Interno Bruto (PIB). Para este año se estima que el déficit ronde por una cantidad parecida: unos $ 3.800 millones.

Por esta razón, dijo Martínez, son importantes la ley económica y el decreto de los subsidios a los combustibles, que todavía está en discusión.

¿Cuál es el rubro que más aportará al bolsillo del Estado si se aprueba la ley? Según los datos del ministro de Economía y Finanzas, el aporte temporal de las empresas será el mayor rubro de recaudación. De aprobarse, para el próximo año se estima ingresos de $ 177 millones. Le sigue el impuesto a los dividendos a las inversiones extranjeras: $ 148 millones. Mientras que la disminución del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) a partidas de materias primas, insumos y bienes de capital, dará al fisco $ 165 millones, debido a que el fisco ya no efectuará la devolución a las empresas al final del año.

Por el cobro del Impuesto a Consumos especiales a los planes de telefonía celular pospago, el fisco recibirá unos $ 100 millones al año.

Sobre este tema, el titular de Economía y Finanzas sostuvo que al momento se barajan algunas posibilidades. Por ejemplo, ante el planteamiento del asambleísta alterno de CREO Henry Llanes, respecto a soluciones tecnológicas para los subsidios a los combustibles, Martínez sostuvo que han recibido 10 propuestas de ese tipo y que todas serán analizadas.

El sector empresarial ya tiene sus reparos a la Ley de Crecimiento Económico. Ayer, la Cámara de Comercio de Quito (CCQ) aseguró que no estaban del todo de acuerdo en algunos artículos de la ley.

Mientras la ley de Crecimiento Económico se discute, el Gobierno busca dar forma a la reforma laboral. Ayer, el ministro de Trabajo, Andrés Madero, anunció que llegaron a un acuerdo en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios (CNTS) sobre la nueva modalidad de jubilación patronal planteada por el Gobierno.