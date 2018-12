Merino: “El problema es la capacidad del gobierno de financiarse”

Horas después de que el gobierno ecuatoriano anunciara el crédito por 900 millones de dólares de China, el miércoles de la semana pasada, la agencia de calificación Moody’s, una de las tres más importantes del mundo, anunció que redujo la perspectiva de la calificación de la deuda ecuatoriana de B3 estable a B3 negativo. Renzo Merino, vicepresidente adjunto y analista de Moody’s Investors Service, conversó con EXPRESO desde Nueva York, vía telefónica, sobre la decisión de la firma financiera respecto a la nota de la deuda nacional.

- ¿Cuál fue el factor principal para que se haya cambiado la perspectiva de la calificación?

- Creemos que el Gobierno desde este año ha adoptado una política económica más pragmática. Un proceso de transición que tenía como principal eje al sector público, a través de su gasto y endeudamiento, que empujaba el crecimiento. Ahora se está moviendo a uno en el que las exportaciones van a empujar al crecimiento. Sin embargo, creemos que eso puede llevar tiempo. También vemos un importante ajuste fiscal en este año, con la expectativa de que se reduzca 2,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) con respecto a 2017. Como se ha presentado en la proforma 2019, el ajuste fiscal será gradual en los próximos años. Desde nuestras proyecciones, y es la razón por la cual hemos ajustado la perspectiva, con este ajuste gradual el déficit no bajaría tanto como proyecta el gobierno en los próximos años. Otra fortaleza es la mejoría de la institucionalidad, el Estado de Derecho, y eso en el mediano plazo debería aportar a la inversión. Creemos que a pesar de estos cambios, de este ajuste macroeconómico que está atravesando el país, los mercados todavía no tienen confianza. Y la mayor preocupación que tenemos es que, en parte para 2019, y a partir del 2020, si el acceso al mercado para Ecuador es complicado, las presiones de liquidez podrían incrementarse. Sobre todo teniendo en cuenta que Ecuador deberá repagar bonos.

- Ecuador se acaba de endeudar con China por 900 millones de dólares y hay una promesa de más deuda por 3.500 millones. ¿Eso no ayuda a mejorar la perspectiva de Ecuador?.

- El crédito de 900 millones que se ha anunciado ayudaría con la liquidez necesaria en el corto plazo. Los requerimientos de financiamiento de 2018 se estarían cerrando con este crédito. Ayudaría a mejorar la posición de reservas del Banco Central y mejoraría la cobertura de los depósitos, que ha disminuido en las últimas semanas. Si bien no hay detalles específicos del financiamiento de China a Ecuador en 2019, los montos solo cubrirían una parte del financiamiento. Va a tener que identificar fuentes adicionales de financiamiento. En una primera instancia se habían considerado las emisiones de deuda en el mercado, pero en el contexto actual, en el que creemos que es complicado por el riesgo país, sería difícil que Ecuador pueda emitir deuda en el mercado a tasas que no sean elevadas. La deuda con China sí ayudaría, pero no eliminaría el riesgo de liquidez por completo.

- ¿Qué implica ese riesgo?

- En el contexto de que en el año 2020 el país va a tener que pagar bastante deuda en el mercado, ese sería un riesgo. Ahora nosotros entendemos que las autoridades han comunicado una muy fuerte voluntad del repago de la deuda. Les creemos que hacen los esfuerzos para asegurar el repago de esta deuda. El problema es la capacidad del gobierno de financiarse.

- ¿Moody’s también cree que para Ecuador no hay otra salida que acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI)?

- En general creemos que tener mayor crédito por cuentas oficiales, ya sea el FMI u otros multilaterales, podría ser positivo. Quizás sea eso lo que está esperando el mercado, que el programa de ajuste del gobierno tenga mayores posibilidades y eso pueda mejorar el riesgo país.

- ¿Cuál es su opinión de los ajustes a la proforma 2019?

- Muestran una voluntad para hacer los ajustes necesarios. Quizás lo que está esperando el mercado es que haya más medidas. Sobre todo, enfocarse en la parte más rígida, como todos los gastos tipo subsidio o los salarios. Nuevamente (hay que) recalcar que las autoridades han sido muy directas en decir que están comprometidas en repagar la deuda externa. Ese es un factor importante.

- En concreto, ¿su temor es que Ecuador no consiga financiamiento para pagar deuda?

- Ese sería el mayor riesgo, que el riesgo de liquidez del Gobierno sea tal que no pueda repagar y ese es un riesgo que está contemplado en la perspectiva negativa.