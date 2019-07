Caputi: “El crédito de consumo es el que menos crece”

Sencillo y pragmático, pero sobre todo innovador. Su llegada a la silla de la primera autoridad del banco se da justo en un momento de profundos cambios hacia la tecnología y el auge de nuevos canales. Por eso habla con soltura de los procesos del banco y un modelo de gestión basado en el servicio al cliente.

- Del monto total de transacciones del banco, ¿cuánto representan el banco del barrio, las apps y lo que queda?

- Banco del barrio más o menos representa un 16 o 17 % de las transacciones totales y hoy los movimientos en la app del banco están alrededor de un 13 o 14 % de las transacciones totales. Creemos que hay una posibilidad de crecer. Con el banco del barrio ya tenemos casi el 80 % de las parroquias urbanas. Y esperamos crecer en las rurales.

- Los cajeros inteligentes son ahora un medio relevante. ¿Cuál ha sido su impacto?

- Ha sido una maravilla. El 31 o 30 % de las transacciones que antes solo se hacían en ventanilla, ahora se están haciendo en el cajero multifunción. A veces, por los horarios de los centros comerciales, los horarios de trabajo o la zona donde nos encontramos, tenemos la posibilidad de depositar o retirar el dinero casi 24 horas. Por ejemplo, hay lugares como los centros comerciales en donde los operadores toman el dinero de la venta del día y a las 7 u 8 (de la noche) lo depositan, y así no se quedan con la preocupación de tener el dinero en una oficina.

- El depósito por celular también es una innovación...

- Esto ha tenido un crecimiento explosivo, es una ventaja, pues solo debe tomarle foto al anverso y reverso del cheque. Queremos que la gente sienta la libertad de hacer la mayor cantidad de transacciones a su tiempo, a su ritmo, en su momento y en su lugar, sin la necesidad de ir al banco.

- ¿Cómo se está moviendo el crédito de consumo?

- Creo que el crédito de consumo es el que más cae, o el que menos crece porcentualmente, porque los ecuatorianos somos relativamente prudentes. Los empleados del sector público de repente demandan menos porque comienzan a escuchar que hay escasez, o que de repente no contratan y que al amigo de al lado ya lo han sacado. Entonces tratan de endeudarse menos, son prudentes. Si tienes menos cuentas por cobrar, no necesitas pedir más crédito.

- El banco debe estudiar minuciosamente a sus clientes para otorgar un crédito....

- Todos los días nosotros vemos los flujos de los clientes a través de las cuentas corrientes y cuentas de ahorro. No tengo que esperar tres meses después y que me diga el Banco Central si el sector está creciendo o no. Nosotros por la mecánica y por la lógica en un sistema financiero tenemos alertas tempranas.

- ¿Las provisiones que la banca debe hacer cuando entrega un crédito son un inconveniente?

- Cada banco tiene modelos de riesgo distintos y lo que debemos hacer, y lo que se hace, es probarle o demostrarle a la autoridad, que es experta, que nuestro modelo tiene las provisiones adecuadas. Eso lo revisan la autoridad bancaria, el auditor externo y el auditor interno. Es uno de los temas más vigilados y controlados. No todos los bancos somos iguales. Te pongo un caso: si un banco solamente les presta a las transnacionales con una garantía del exterior, prácticamente lo que tiene que provisionar es muy poco.

- Por eso siempre hay un porcentaje de morosidad....

- Nuestro negocio es prestar a personas que aparentemente no conocemos. (...) Estimamos que si prestamos a cien personas, habrá tres o cuatro que se van a quedar en vencido (...) Nosotros peleamos calidad de banco, más que cantidad.