El dólar se debilita en plena guerra comercial

La guerra comercial entre Estados Unidos y China provocó días atrás el fortalecimiento del dólar. Pero otros escenarios económicos provocaron ayer por la mañana el efecto contrario. El dólar se ha debilitado y eso beneficia a las exportaciones ecuatorianas, ya que los productos se vuelven competitivos en precios.

Sin embargo, el país se mantiene a la expectativa para saber qué pasa día a día con el dólar.

La agencia de noticias Reuters publicó que el grueso de las monedas regionales subía en las primeras operaciones de ayer, impulsadas por un retroceso global del dólar, luego de que datos negativos de la economía de Estados Unidos publicados el martes elevaron la posibilidad de un nuevo recorte de tasas de interés en ese país.

La actividad manufacturera estadounidense se contrajo en agosto por primera vez en tres años, con los nuevos pedidos y las contrataciones cayendo, ya que las tensiones comerciales pesaron sobre la confianza empresarial, lo que podría renovar los temores de una fuerte desaceleración económica mundial.

“El dólar opera sensible a datos económicos negativos”, escribió en un reporte el analista de Oanda, Alfonso Esparza.

“Si los datos de empleo en Estados Unidos se suman a la caída de los indicadores de manufactura, esto podría llevar a la Fed a recortar la tasa de interés arriba de 25 puntos base”.

Este era el escenario ayer hasta el mediodía. Pero la divisa es tan sensible que en minutos se puede fortalecer. Por ello los empresarios y analistas prefieren no bajar la guardia.

Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, manifestó a Diario EXPRESO que EE. UU. es el principal socio comercial del país. No obstante, en los dos últimos años el crecimiento de las exportaciones no petroleras fue casi nulo. “El fortalecimiento del dólar (efecto de la guerra comercial) siempre va a complicar el crecimiento de nuestras exportaciones, en general a todo el mundo”. Advirtió que este factor se puede agravar por dos razones: porque el costo de producción en Ecuador es alto y por no tener un acuerdo comercial con EE. UU., lo que conduce a perder competitividad.

Pero Alarcón también ve que hay oportunidades para Ecuador si es que apunta de manera más intensa al consumidor asiático, porque hay espacio para ganar más mercado chino.

El hecho de que el dólar estuviera débil ayer por la mañana no levantó la alerta internacional, porque la guerra comercial igual va a impactar a todos los países, opinaron expertos.

Por ejemplo, EE. UU. compra un 35 % de los bienes exportables ecuatorianos, mientras que China un 15 %, más o menos. El analista económico Jorge Calderón Salazar indicó a EXPRESO que la tensión es que las dos mayores economías del mundo extiendan el cobro de aranceles a las importaciones de otros países. En el caso de Ecuador, afectaría al 50 % de lo que exporta a esos dos destinos.

El economista Calderón también sugirió que la hoja de ruta de Ecuador debe ser buscar más mercados, a través de acuerdos comerciales. Esto lleva tiempo, pero se debe agilizar.

En el caso del banano, la principal exportación no petrolera de Ecuador, hay preocupación por la posible alza del precio de la caja de la fruta y que ello coincida con el fortalecimiento del dólar. El efecto sería perder competitividad y con ello el mercado internacional, dijo Richard Salazar, presidente de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano.

Los expertos advirtieron que no era de extrañar si al final del día la divisa vuelve a fortalecerse y por ello planifican en función de esta hipótesis, que por varios días ha sido una realidad.

En cuanto a la guerra comercial, esta sigue. Reuters dijo que el presidente Donald Trump no desea conversar con China sobre la lista negra en la que incluyó a Huawei Technologies. Estados Unidos colocó en mayo a la tecnológica en su lista negra del Departamento de Comercio, aduciendo temas de seguridad nacional.

Por su parte AFP manifestó que después de un mes de agudización de la guerra comercial que lleva más de un año, Trump advirtió este lunes a los negociadores chinos que no extiendan las negociaciones con la expectativa de que el mandatario pierda en las presidenciales de 2020.