El desempleo en Quito se agrava en la manufactura

Quito es la ciudad en donde más creció el desempleo, según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Entre marzo del 2018 y el mismo mes del 2019, la tasa pasó del 7,8 % al 9,7 %.

¿Cuál es la razón? El pasado lunes, las autoridades de Gobierno no dieron un motivo específico respecto al incremento del desempleo en Quito. No obstante, aseguraron que las desvinculaciones en el sector público no tienen una gran incidencia en los resultados.

Según un análisis de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), con información del INEC, el sector donde más empleos adecuados se han perdido en la ciudad es en manufactura (ver gráfico). En un año, en este segmento el número ha caído un 27 %. Le sigue construcción con 19,9 % menos, transporte y almacenamiento con una caída del 10 % y administración pública con una contracción de 3,3 %.

El presidente de la CCQ, Patricio Alarcón, explicó que la industria manufacturera pudo haberse afectado en la capital debido a la situación de las ensambladoras de autos.

A finales de marzo, el sector ensamblador de autos señaló que su estado es crítico. David Molina, director de la Cámara de la Industria Automotriz del Ecuador (Cinae), aseguró que en los últimos dos años se han perdido 2.000 empleos debido a la situación del sector.

Y para este año el panorama también es complicado. Para 2019 el sector prevé que la producción de vehículos ensamblados en el país pase de 40.000 a 28.000 unidades. Es decir, una reducción del 30 %.

En diciembre del año pasado, el Comité de Comercio Exterior e Inversiones (Comex) aprobó la Resolución 025, que establece dos regímenes arancelarios diferentes para la industria automotriz, según se trate de proyectos vigentes o nuevos. Los proyectos calificados como nuevos que se aprueben a partir del 1 de enero del 2019 pagarán 0 % de arancel en los materiales CKD (autopartes), lo cual es un avance muy importante para la competitividad del sector, según la Cinae.

El gremio presentó algunas propuestas sobre este tema. Entre ellas, que a mediados de año se revise la resolución.

Alarcón aseguró que la situación en Quito puede seguirse complicando debido a que la ciudad concentra un número importante de burócratas y el Gobierno busca seguir ajustando sus gastos en ese rubro.

En los últimos días, las autoridades de Gobierno han anunciado que se busca enviar con mayor agilidad la reforma laboral para buscar estimular las contrataciones en las empresas. El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, aseguró en una entrevista al diario El Mercurio de Chile, publicada el pasado martes, que la reforma será enviada en el primer semestre.

EL CONTEXTO

La tasa de desempleo a nivel nacional, según el INEC, subió de 4,4 % a 4,6 % en un año. El FMI prevé que este año el desempleo cierre en 4,3 %.

CRECIMIENTO

ENSEÑANZA

Hay sectores que son la otra cara de la moneda. Uno de ellos es enseñanza. En ese sector, en un año, el empleo adecuado creció 22,3 %. Le siguen de cerca otros sectores como actividades de servicios sociales y de salud. Asimismo, el servicio doméstico también se ha incrementado.

COMERCIO

El sector comercial ha sido uno de los que más ha crecido en los últimos meses. Las ventas repuntaron en el último año. En ese segmento, el empleo adecuado creció 4 %. Los servicios administrativos y de apoyo crecieron al igual que en el área de profesionales científicas y técnicas.