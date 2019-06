Las denuncias de los ciudadanos a Arcsa dan buenos resultados

Las denuncias de los ciudadanos puestas en Arcsa a través de la aplicación Arcsa Móvil o por correo dan resultado. Así detectan medicina sin registro sanitario ecuatoriano y clausuran un supermercado en Cuenca.

Para la entidad en cada ciudadano tiene una persona que puede dar la voz de alerta, sobre algo que le parece que no está acorde con la ley.

La aplicación permite hasta enviar mapa, para dar la ubicación exacta de la tienda, restaurante o supermercado que se debe visitar, por no cumplir con las normas sanitarias.

La app “Arcsa Móvil” se encuentra disponible en las tiendas virtuales Play Store (Android) y Apple Store (iOS), es gratuita y puede utilizarse en dispositivos móviles inteligentes (celulares y tabletas).

Según la entidad de control son cientos de personas que han bajado la aplicación.

Los últimos resultados

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) ha tomado conocimiento de la comercialización en el país del producto natural Nerviopaz el mismo que no posee Registro Sanitario ecuatoriano.

Arcsa recomienda al público en general no consumir, distribuir ni comercializar los productos objeto de la alerta debido a que no cuentan con Registro Sanitario ecuatoriano; por ello, al no poder garantizar su calidad, seguridad y eficacia representan un riesgo para la salud de la población.

Así mismo, días atrás en Cuenca se clausuró un supermercado. Una denuncia ciudadana recibida a través de su aplicación alertó a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria sobre un supermercado que no cumplía con las condiciones higiénico-sanitarias óptimas para su funcionamiento.

Técnicos de Arcsa realizaron el control de las bodegas del establecimiento, donde evidenciaron condiciones de insalubridad en el almacenamiento de los productos con que abastecían al supermercado.

Durante la inspección se solicitó al personal del local que levanten los ‘pallets’ sobre los cuales se almacenaban los alimentos, evidenciando que debajo de estos había excremento y orina de roedores, así como basura acumulada. También se pudo verificar la existencia de plagas como babosas y mariposas.

Además, en el supermercado se evidenció la presencia de productos que no contaban con Notificación Sanitaria ecuatoriana y otros caducados en estanterías disponibles para la venta, los cuales fueron retirados de las perchas.

Ante estos hallazgos, Arcsa procedió a clausurar el establecimiento para evitar la comercialización de productos que hayan estado en contacto con plagas y que no cumplen la Normativa Sanitaria.

Arcsa invita a la ciudadanía a informar sobre la venta o distribución de productos sin Registro Sanitario o de dudosa procedencia, así como cualquier evento adverso relacionado con algún producto de uso y consumo humano a través del correo electrónico farmaco.vigilancia@controlsanitario.gob.ec o a través de la aplicación para celular Arcsa Móvil.