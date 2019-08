Los créditos entregados por el Biess hasta julio subieron un 3,7 %

Hasta julio 2019 el financiamiento del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) sobrepasa en un 3,7 % el monto financiado y en 13,8 % el número de operaciones.

De enero a julio de 2019 el Biess gestionó la concesión de 1.990 millones de dólares, en más de 1.487 millones de operaciones crediticias, destinadas a afiliados, jubilados, pensionistas y ciudadanía en general.

Así, durante este periodo, el Banco de los asegurados entregó alrededor de 407 millones de dólares, a través de 8.519 operaciones de hipotecarios; 1.507 millones de dólares, en 1’366.910 operaciones de quirografarios y 74 millones de dólares, en 112.552 operaciones de prendarios. Estas cifras son hasta el 29 de julio de 2019.

El Banco prevé financiar, hasta diciembre de 2019, alrededor de 3.720 millones de dólares en créditos que beneficiarán a miles de asegurados.

Sobre estos primeros resultados, Paúl Granda López, presidente del Consejo Directivo del IESS y del Directorio del Biess, señaló que en el 2019, en alineación a la política de reactivación económica, propuesta por el Gobierno Nacional, el Biess ha renovado sus productos y servicios crediticios, ofertando préstamos quirografarios focalizados para apoyar los objetivos y metas de emprendimiento de los asegurados, con tasas de interés preferenciales.

Asimismo, las nuevas políticas y acciones definidas por el Directorio del Biess fortalecieron la gestión crediticia. Desde mayo, los usuarios pueden solicitar hasta el 90 % del valor acumulado en fondos de reserva y/o cesantía para incrementar el monto de acceso al quirografario.

Eliano Almeida, jubilado, emprendedor y beneficiario del préstamo quirografario, afirmó: “ya voy cerca de los 77 años, entonces que me den ahora un préstamo no creía; sin embargo, ya me dieron el crédito y esto abre una perspectiva fenomenal. Vamos a comprar una pequeña maquinaria y eso ayudará, también, a muchos jóvenes en mi emprendimiento”.

De igual forma, las acciones para el otorgamiento del préstamo hipotecario permitieron la ampliación de la edad límite del plazo de pago, de 75 a 77 años. También, entró en vigencia la ampliación del plazo de refinanciamiento y reestructura de 25 a 30 años, al igual que las facilidades para el pago de los intereses vencidos.