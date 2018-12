El comercio manda señales

En conjunto tanto el sector no petrolero tradicional y no tradicional están estancados, según las cifras de comercio exterior al décimo mes del año, pero lo preocupante es que este estancamiento tiene un impacto mayor en volumen de producción lo que implica un letargo en la productividad.

Si se analizan los datos por producto, se nota una actividad camaronera sana, cosa que no pasa con el banano, cuya producción exportable se ha estancado (apenas creció 0,9 % a octubre de este año).

El informe de la balanza comercial a octubre de 2018 muestra claramente qué países son los que nos están comprando más productos no petroleros y allí aparece en segundo puesto Vietnam y en tercero China, que el año pasado estaba en octavo. Y también muestra la caída en varios de los principales socios de la Unión Europea (UE). De 36 países, solo con 13 Ecuador tiene una balanza comercial general (petrolera y no petrolera) positiva, lo que obliga a trabajar en derribar barreras en esos mercados.

Las estadísticas del Banco Central del Ecuador no son unas estadísticas irrelevantes, lo contrario, están enviando señales clave para la toma de decisiones en un sector decisivo en dolarización .

El socio de la Comunidad Andina mantiene un saldo a su favor de $ 776,3 millones. Ecuador no tiene una oferta relevante para crecer, salvo que sea el arroz.

La balanza comercial no petrolera con China es negativa para Ecuador ($ -2.028 millones). Nuestro país importó desde esa nación 2.799 millones a octubre.

El primero de ellos mantiene una constante restricción a los dos productos emblemáticos del Ecuador, el banano y el camarón, a los que no les abrió la puerta, pese a que lo anunciaron las autoridades ecuatorianas (Proecuador) como un hecho. Brasil ha mantenido su restricción y Ecuador tampoco ha decidido imponer represalias que lo obliguen a negociar.

Y mientras se busca un acuerdo con Estados Unidos con el que tenemos una balanza no petrolera de -278,8 millones de dólares, hay países con una clara tendencia a mantener diferencias abismales que no se busca aún corregir. Dos de ellos son Brasil y México.

El mercado ruso debe ser un objetivo. Siendo el banano ecuatoriano el producto estrella, Ecuador puede ganar espacio para otros bienes. Con Rusia se tiene la mejor balanza no petrolera , con un saldo a favor de $ 602,3 millones.

Los productos tradicionales y no tradicionales no hallan la ruta para un crecimiento relevante, según dejan notar las estadísticas del Banco Central. En volumen estos sectores crecieron apenas 1,4 % en promedio y 5,1 % en valores, lo que no es sostenible en el tiempo debido a la volatilidad de los precios de las materias primas. El banano, que fue el producto más importante del Ecuador por muchas décadas, en los diez primeros meses del año que corre creció apenas 0,9 %, a casi 5,6 millones de toneladas y 3,1 % en precios.

El camarón en cambio mantiene una misma dinámica, sustentado en una estrategia de constante transformación en la parte comercial y técnica (investigación y desarrollo) desde el sector privado: la Cámara Nacional de Acuacultura; mientras del lado del banano se logra nada de fondo. Las reformas que se buscan a la Ley del Banano y la aplicación de un programa de sustentabilidad (con la Universidad de California) son apoyadas solo por uno de los gremios: la Asociación de Exportación y Comercialización (Acorbanec).

Desempeño

Flores

Las flores naturales tienen incluso un menor crecimiento que el banano, en volumen 0,8 %, pero los precios no ayudaron: cayeron el 3,2 %.

Aceites

Los extractos y aceites vegetales (palma principalmente), el noveno producto más importante entre los no petroleros, cayó 0,4 % en toneladas y 8,9 % en precios.

Cacao

El tercer producto tradicional de exportación no petrolero cayó el 3,1 % en tonelada, aunque hay una mejora en los valores, 6,6 %, por el alza del precio.