Casa en EE. UU., un sueño que empieza con $ 35.000

El sueño americano es una aspiración que hace algunos años dejó de ser solo de migrantes. EE. UU. atrae cada vez a más inversionistas, una tendencia a la que también se han sumado muchos ecuatorianos que buscan rentabilizar sus capitales. ¿La razón? Las nuevas alternativas de compra que ahora parten de lotes residenciales a costos que van desde los $ 35.000, “sin necesidad de tener visa”.

Así lo anuncia por estos días una propaganda que circula en televisión local. La ofertante: American Prime, una de las firmas hispanas de bienes raíces más grandes de EE. UU. y que el año pasado entró a Ecuador en un intento de expandir su labor, que ya suma 45 años en el mercado.

Siendo un terreno de 700 metros cuadrados, significaría que cada metro costaría $ 50, muy por debajo del costo que tendría un terreno en zonas privilegiadas de Guayaquil (de $ 200 a $ 300). La diferencia se da pese a que estos lotes están dentro de Sarasota y Gasparilla, zonas con alto potencial de desarrollo ubicadas al sur de Florida, la cuna de la oferta inmobiliaria de EE. UU., donde en 2018, según la Asociación de Bienes Raíces de Miami, se registraron ventas por $ 12.400 millones, un 11 % más que en 2017.

Se trata de un mercado que, sobre todo, es movido por extranjeros. En el top de los países que más compran, Ecuador comparte el quinto lugar, junto a Reino Unido, China y Perú.

La contracción del sector de bienes raíces, originada por la banca en el 2007, generó un inventario que ha hecho que en los últimos años los precios de las tierras se vayan ajustando y que hoy la adquisición de este tipo de terrenos sea más accesible, explica Eduardo Cancela, vicepresidente de Desarrollo de American Prime. Otro factor, dice, es la fortaleza de la empresa de poder adquirir megalotes a buen precio.

Pero la venta de terrenos no es lo único. Junto a otras firmas, la oferta se extiende a casas, oficinas y locales comerciales. Soledad Castro, corredora de Hr19 Realty LLC, con sede en Miami, se prepara para participar en la ‘Cata Inmobiliaria’ que se celebrará en Guayaquil la próxima semana, donde ofrecerá este tipo de servicios. “Tenemos departamentos en preconstrucción desde $ 280.000 (desde 90 m) y townhouses desde $ 380.000 (desde 160 m)”. ¿A quienes apuntan? A personas que buscan invertir en una propiedad que les genere ingresos seguros y rentables.

Florida, centro turístico y escenario de grandes firmas financieras, es reconocida por la rentabilidad que generan sus inversiones. En el sector inmobiliario está entre el 7 y 9 %, sin tomar en cuenta la plusvalía que el bien acumula con los años.

Hr19 Realty LLC dice que no es un requisito ser residente para invertir en EE. UU. Y firmas como American Prime aseguran que ni siquiera es necesario tener visa americana. “Tenemos inversionistas, empezando por los chinos, que nunca tuvieron que venir a EE. UU. para cerrar un negocio”, dice Cancela. Eso, añade, se atribuye a la confianza que el inversionista tiene por las leyes del estado y a las condiciones de seguridad de su empresa. Todos los documentos deben ser notarizados por las embajadas norteamericanas de cada país y aprobados por cada Condado.

Se trata de una modalidad que crece para atraer a más clientes, pero a la que ciertos expertos inmobiliarios le ponen ciertos reparos. “No todas las empresas son serias. Yo, personalmente, no compraría algo sin ver sus características y estar seguro de lo que se me ofrece”, dice Ignacio Valenzuela, propietario y asesor de The Valenzuela Group, una firma que en el mercado latino opera en Colombia, Perú, Argentina y que para julio se prepara para tener presencia en Ecuador. Cuando se invierte fuera, sugiere, lo mejor es buscar referencias de la empresa que ofrece el servicio y una guía que nos asesore en temas fiscales y de rentabilidad.

Si va a invertir, tenga en cuenta

Aesoría. Es necesario buscar a expertos que guíen en temas de rentabilidad y leyes que cumplir.

Pago de tasas. En EE. UU. se debe pagar un 15 % sobre la ganancia mensual o la venta de un bien.

¿Residencia? El ser propietario de un bien no es garantía para recibir visa o residencia en dicho país.