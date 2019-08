El manejo irregular de bonos no solo se limita al caso Sucre

La estatal Casa de Valores Pacífico (Valpacífico) no solo tuvo una irregular operación de bonos con Seguros Sucre. A esta empresa, de capital público, también se la acusa de haber cometido anomalías en otras operaciones que, hasta el momento, la ponen en riesgo de pagar una sanción de $ 73.986.

El pasado 6 de mayo la Superintendencia dispuso, vía resolución, sancionar administrativamente a la compañía. Aunque Valpacífico impugnó dicha multa, la Superintendencia esta semana ha vuelto a ratificar el castigo, por haber realizado “actividades de custodia, de compensador y liquidador en una transacción de venta con pacto de recompra (reporte privado) con bonos de deuda interna del Estado”, aun cuando estas facultades, según la Ley de Mercado de Valores, están reservadas solo para los Depósitos Centralizados de Compensación y Liquidación de Valores.

El ente de control cuestiona además que su labor de intermediación de valores no se haya adecuado a una buena asesoría, “pues no advirtió que estos bonos estaban inscritos en el catastro público del mercado de valores y que no podían ser negociados fuera de las bolsas de valores”. La Super la responsabiliza además de realizar otras negociaciones irregulares, relacionadas con el manejo de Bonos Global 2024 (no especificadas) y por un manejo “en derechos fiduciarios de fideicomisos”.

Según la Superintendencia, estos actos han sido considerados como “infracciones muy graves”, por afectar la confianza del mercado.

Pablo Defina, asesor legal externo de Valpacífico, reconoció en entrevista con EXPRESO las ilegalidades cometidas, pero aclaró que la responsabilidad no debe ser atribuida a Valpacífico, “sino al exgerente general de la compañía, el señor Jorge Enrique Ramos”, quien actuó en este tipo de operaciones, entre las que también se incluye la compra de Bonos 2024 de Sucre, hoy declarados como “desaparecidos”. Pero Defina precisa que Ramos no cometió estas irregularidades solo, sino que actuó junto a otros representantes de “Capital Ventura, Ventura Casa de Valores y la internacional Westwood”, esta última involucrada en la supuesta mala administración de los bonos de Sucre. Los entonces representantes de estas firmas, aseguró, “fueron los beneficiarios de las operaciones que se habrían realizado según la sanción impuesta. Lo que pasa es que la Super se resiste a investigar al resto y solo quiere sancionar a Valpacífico que, en este caso, es el denunciante de los hechos”, argumentó.

Valpacífico, hoy demandada por Sucre penal y civilmente, es la segunda casa de valores (de 32 que existen en el país) que más montos negocia en el mercado bursátil. Hasta junio de este año, logró transar 1.236 millones de dólares en el sector privado. En primer lugar está Picaval.

Acciones

Dos recursos para poder defenderse

Tras la ratificación de la sanción, a Valpacífico aún le restan dos posibilidades para poder defenderse. La primera es presentar, hasta el próximo 23 de agosto, un Recurso Administrativo Extraordinario de Revisión, para que la Intendencia de Mercado de Valores vuelva a revisar este caso. En el ámbito judicial existe la posibilidad de que la empresa presente una Acción Contencioso Administrativa, que implicará que los jueces entren a dirimir en esta investigación.