Tribuna del Consumidor: ¿Cómo hacer compras responsables, sustentables y sostenible?

¿Qué sugerencias da para estos días en que la mayoría saldrán de compras?

Partimos de un concepto que es muy importante, que es el consumo responsable, sustentable y sostenible. ¿Eso, qué significa? Que debemos hacer compras inteligentes, de una manera tal que no afecte la salud, el entorno, el ambiente y nuestra economía. Muchas veces en estas ocasiones caemos en la tentación de sacar créditos. En estos casos lo que se debe hacer es el cálculo para saber si se podrá cubrir los pagos a lo largo de un año o por el tiempo en que se solicitó el financiamiento. También es bueno analizar los intereses que se van a pagar.

Aunque la situación económica del país no es la mejor, las personas realizarán las compras por Viernes Negro y Navidad; ¿qué sugerencias se les puede dar?

Siempre es una oportunidad de dirigirse a la familia con afecto y a veces los obsequios no necesariamente deben ser materiales. Se puede enseñar a los niños que un regalo también es comprometerse a cambiar un hábito, hacer algo por la familia o hacer una galleta o un postre, o alguna manualidad. Es importante comprometerse a no usar mucho embalaje al hacer los regalos. Recuerdo haber recibido uno envuelto en papel periódico y es genial, porque con ello se ahorra y se recicla. Se pueden reutilizar cajas o fundas guardas. Así también se hace un regalo al medio ambiente, reducimos la basura que en diciembre aumenta por el embalaje que se hace a los regalos. Entonces hay varias perspectivas en esta época de alto consumo, que está vinculado a un consumo responsable y sustentable.

▶ Lee también: Black Friday: ¿Cómo se comporta el comprador ecuatoriano?

En cuanto al Viernes Negro, años anteriores los consumidores se han quejado de ofertas ficticias; porque lo que se hace es subir el precio, para dar la sensación de que sí hay descuento cuando no es así. ¿Cómo puede el consumidor no ser víctima de algunos negocios que tienen esta práctica desleal, obvio no digo que son todos?

En esos casos se deben hacer un estudio de precios dos meses antes, para tener una idea concreta de cuánto costaba ese producto en la misma tienda. Pero, lo mejor es comparar los bienes de un almacén con otro. Se debe comparar precio, garantía y el servicio post venta. Las marcas se pueden analizar a través de los comentarios que los clientes hacen en las redes. Lo mejor es reflexionar la venta.

En caso de que el consumidor necesite hacer una demanda, ¿a dónde puede recurrir?

Existen dos instancias, la una es la judicial y la otra es de la Defensoría del Pueblo, allí se hacen mecanismos de negociación con los proveedores. La otra posibilidad es escribir en el Facebook de Tribuna del Consumidor de Ecuador y nosotros le damos una asesoría. También puede escribir al correo tribunadelconsumidor@gmail.com y le guiamos de cómo actuar y hacemos conocer cuáles son sus derechos. No llevamos directamente los casos, porque somos de la sociedad civil y no tenemos capacidad de control, ni sanción. Pero, si podemos asesorar.