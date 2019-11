Consejos para no ‘reventar’ la tarjeta de crédito en fin de año

- La prudencia hay que tenerla en la cabeza, nunca desarroparse más allá de lo que no se puede. Cada quien debe saber cuál es su capacidad de endeudamiento y no debe excederse, porque al final cuando se busca más deuda de la que no se puede pagar se daña el prestigio financiero (persona responsable que paga sus cuentas al día) y hasta puede perder el patrimonio que le ha costado tener.

Pero, en la práctica el dinero plástico es el que paga las fiestas de fin de año.

- Hay que hablar del por qué. Hay muchos estudios económicos desde el punto de vista de los consumidores que dicen cómo las emociones juegan en rol importante a la hora de comprar. Entonces, la sugerencia ni siquiera está en no gastar, sino en tratar de ser lo más sereno posible para no dejarse cautivar por las promociones y por todo lo que hace que la emotividad nos gane. Ser lo más aterrizado posible para neutralizar los mensajes emotivos que nos envían para estimularnos a comprar. La cuenta está hecha, si no tengo excedente del salario después de pagar los gastos corrientes no hay para qué endeudarse. Al final lo mejor es hacer las compras en pareja, para entre los dos se de el equilibrio y se razone la compra. Aquí lo importante es estar seguro de tener el dinero para pagar las cuotas del crédito de consumo.