Una mayor oferta de oficinas abarata la venta y el alquiler

Los profesionales que recién se gradúan o los emprendedores que quieren alquilar o comprar una oficina tienen la ventaja de que en este momento los precios están decreciendo.

Entre las razones está la mayor oferta, por los nuevos edificios que se han construido y los que todavía se edifican en Guayaquil y zonas aledañas. Además, presiona la situación económica del país, al no existir una demanda mayor que la oferta los precios tienden a bajar y lo interesante es que en sectores exclusivos o de lujo como Puerto Santa Ana y Samborondón, también ocurre esto.

Pero también suman otros motivos. El expresidente de la Asociación de Corredores de Bienes Raíces del Guayas (Acbir), Héctor Macías Carrillo, dijo a Diario EXPRESO que una de ellas es la tendencia de hacer oficina en casa; otra es que crecen las opciones de las coworking (oficinas compartidas).

“Otra razón por la que han bajado los precios de las oficinas es que los clientes mismos prefieren reunirse en cafeterías o centros comerciales que estén más cerca a su trabajo o casa. A mí me pasa, me suelen citar en cafeterías o restaurantes cuando ellos están en Samborondón y mi oficina está en Urdesa. Yo me muevo a donde el cliente desea. Así ellos ahorran tiempo y movilización y yo gano darles un buen servicio. Esta es una tendencia que llegó para quedarse”, indicó Macías.

En el caso del coworking se puede alquilar por un día, con secretaria, internet y guardanía y cuesta más o menos $ 100.

Para la corredora de bienes raíces (CBR), Digna Salcedo, es ahora cuando los profesionales recién graduados pueden aprovechar en adquirir o alquilar una oficina. En coworking, una oficina con parqueo, internet, teléfono, seguridad y alícuota se paga 400 dólares al mes. Es lo que costaría un espacio de 20 metros cuadrados.

Lo ventajoso es que las zonas exclusivas y de lujo están a buen precio, según los expertos. Juanita Mesa, gerenta comercial de Re/Max Ecuador, explicó que las oficinas que están en Puerto Santa Ana quedan cerca a todo. En este lugar el metro cuadrado de alquiler se redujo de 20 dólares a 15 dólares. Es así que una oficina en Sotavento de 214 metros cuadrados, con vista al río Guayas, está a 3.500 dólares al mes (incluye la alícuota).

En el caso de Samborondón también ha bajado. En este sector todavía pesa el tema del tráfico. El alquiler, en esta zona, antes el metro cuadrado estava a 22 dólares, ahora está en 18 dólares.

Si se habla de venta, el metro cuadrado en este sector está más o menos a 3.200 dólares, mientras que en Puerto Santa Ana, por metro cuadrado, está entre 1.800 a 2.000 dólares.

Pero también hay una zona que por ahora no es tan atractiva para quienes buscan oficinas, esta es el sur de Guayaquil, manifestó Salcedo. Él agregó que ya no se busca una oficina en cualquier edificio, se quiere en centros de negocios donde hay cafeterías, restaurantes, buen parqueo y salas de reuniones.

“No solo se ve cuántos metros tiene la oficina, sino el valor agregado. Por ejemplo, dónde tomar un buen café”, coincide en la opinión Mesa.

En la Alborada el alquiler de las oficinas se encuentra desde 10 dólares el metro cuadrado. En el centro, el alquiler está a siete dólares (la venta desde $ 700).

De esta manera hay opciones para cada bolsillo, que hacen viable que los profesionales puedan tener su propia oficina.

El servicio

El costo del corredor de inmuebles

La pregunta común que se hacen los dueños de los bienes es cuánto cobra un corredor de inmuebles raíces. Según lo estipula la ley actual el cobro del servicio de un corredor de inmuebles raíces en sector urbano es de un 6 % del total del precio en que se vende el inmueble, en este caso una oficina, Pero, es el porcentaje para cualquier edificación o terreno. Y en la zona rural, de un 8 %.

Por la administración de inmueble hasta un 15 por ciento. En caso de alquiler, es de un 100 por ciento de la mensualidad.

Estos costos lo asume el propietario del bien.

La frase

Juanita Mesa, gerenta de Marketing de Re/Max

“El mercado es el que manda. Existe más oferta por las obras entregadas y las que se edifican”.