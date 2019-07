Nueve bancos de inversión interesados en asesorar a CNT para buscar operador privado

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) informó este 23 de julio de 2019 que recibió “expresiones de interés” de nueve firmas foráneas dentro de la fase precontractual del proceso de contratación de los servicios especializados para la implementación de un esquema de negocio y selección de un operador privado temporal para la empresa pública.

Según un comunicado de CNT, las propuestas son analizadas por un equipo multidisciplinario interno que estructura el pliego de las bases del concurso público internacional oficial que se lanzará en las próximas semanas para seleccionar a la banca de inversión que acompañará a CNT en el proceso de reforma organizacional y empresarial.

Las bancas de inversión y compañías internacionales que presentaron sus cotizaciones de asesoría y prestación de servicios específicos contemplados en los términos referenciales para esta etapa precontractual fueron BNP Paribas (Francia), Lazard (EE.UU.), BDO Colombia S.A.S. (Colombia), Ernest & Young (Reino Unido), Valor & Estrategia (Colombia), ONE to ONE Corporate Finance (España), Guggenheim Securities (EE.UU.), Andean Ecuador Consultores Estratégicos – miembro de la red Deloitte Consulting (EE.UU. – Reino Unido) y KPMG (Países Bajos). Las propuestas incluyeron sus credenciales corporativas así como las respectivas ofertas técnicas y financieras.

Con la información obtenida en esta fase de prospección del mercado, el equipo gerencial de CNT, según el comunicado, configura el pliego de las bases del concurso público internacional para la selección del banco de inversión que actuará como aliado estratégico exclusivo de la administración de la empresa y del Gobierno de Ecuador en la selección de un operador privado que liderará la gestión temporal del negocio de la CNT, en caso de considerarlo pertinente con los intereses del Estado.

El concurso se lanzará oficialmente en las próximas semanas, siguiendo los lineamientos de la Ley Orgánica de Empresas Públicas y demás normativas ecuatorianas aplicables, incluido el conocimiento del pliego y los parámetros de calificación de ofertas por parte del directorio de la compañía. La CNT aclara que esta fase no corresponde a una precalificación o configuración de una lista corta de empresas, por lo que el concurso se abrirá a todas las firmas interesadas en la prestación de los servicios.

De acuerdo a la entidad, la banca de inversión seleccionada se encargará del análisis y valoración de las líneas de negocio de la empresa y determinará el modelo de negocio o asociación aplicable para garantizar su sostenibilidad y crecimiento para lo que tendrá un plazo de 150 días, contados desde la firma del acuerdo de asociatividad.

Posteriormente, en un plazo de 180 días acompañará e instrumentará el ¨roadshow¨, es decir, el contacto con potenciales empresas interesadas en CNT para seleccionar el operador privado.