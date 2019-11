Por qué vender el Pacífico, y por qué no

El segundo banco más importante del país, que representa el 13,6 % de las obligaciones que la banca tiene con el público, mantiene sus indicadores tan sanos como atractivos para interesar a cualquier corporación internacional, o nacional.

A octubre del año que corre, la entidad financiera tenía $ 4.351 millones de ese rubro y $ 4.053 millones en cartera crediticia, 840 millones de dólares más en relación al tercer banco del ranking, Produbanco.

Su presidente ejecutivo, Efraín Vieira, ha destacado los buenos depósitos, cartera, activos y sobre todo lo que más podría interesarle a un posible comprador: el patrimonio.

El Pacífico ha tenido varios intentos de venta, pero el último proceso, de inicios de noviembre de 2019 recibió la oferta de valoración de cinco firmas internacionales interesadas, de entre las cuales se escogió a una. Se trata de Bank of America Securities Inc., quien se encargará de realizar la valoración de las acciones de propiedad de Corporación Financiera Nacional (CFN) en el capital pagado de Banco del Pacífico.

Efraín Vieira manifiesta que a octubre “teníamos un patrimonio de 750 millones de dólares”, pero “vamos a terminar con alrededor de 800 millones en los próximos meses ¿Cuánto más vale (el Pacífico) de eso?”. Produbanco, cuando fue adquirido por el grupo Promerica, fue vendido en 1,2 veces sobre el valor patrimonial; si así fuera el caso del Pacífico serían 960 millones. Ese es el número mágico. Aunque el aumento del riesgo país podría incidir en alrededor del 10 % de la valoración.

“Yo soy administrador, no tomo una decisión, pero les voy a dar mi opinión”, señala.

¿Cuál es el sentir de la gente que trabaja en el banco? Hay quienes están en el Pacífico desde que nació como banco privado, a esa gente le gustaría volver al sector privado, porque hoy es una empresa de derecho privado con accionista público.

¿Por qué la gente quisiera estar bajo el esquema privado? “Por un tema importantísimo para nuestra gente, las utilidades. Hoy no se reparten las utilidades por la Constitución de 2008: en empresas donde el Estado tenga el 51 % de participación o más no hay repartición de ganancias; la gente extraña eso. El banco tendría este 2019 $ 100 millones de utilidades y de estar en el sector privado el 15 % le quedaría para los empleados y sus cargas. Otro tema importante para las personas que tienen muchos años de trabajar allí es que ahora hay topes de liquidación en las empresas públicas, si alguien por algún motivo se los despide no le reconocen en la liquidación sus años de servicio.

El otro hecho relevante es que si lo compra un banco internacional, hay más posibilidades de crecimiento, así pasó con Produbanco.

Desde el punto de vista del sector público, es interesante en cambio tener una visión que te ayude a regular ciertas cosas, que participe en cosas que el sector privado no se va a meter, como los créditos educativos.

El otro tema es el financiamiento para viviendas de interés público. ¿Qué preferiría Vieira? “Yo preferiría el privado, si me lo preguntan”.