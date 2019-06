El atún pasa la prueba

Qué es la sostenibilidad y qué hace el Ecuador atunero por ella. Son temas relevantes del IV Foro de Sostenibilidad que se discuten desde ayer en la Capital Mundial del Atún, Manta, y que culmina hoy con el plato fuerte: los mejores platos que se pueden preparar con el pescado.

Del Tuna Culinary Championship 2019 salen hoy los ganadores de la rica gastronomía nacional, pero la industria atunera, en palabras de David Vivas, oficial legal de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo (Unctad), está pasando de buen alumno a líder en el mundo. Hay tres categorías, mejor talento, tradición y cultura y gran experto.

La idea es fomentar el consumo y la cultura del atún a través de la gastronomía. “El mundo necesita valor agregado detrás de sus propuestas y el atún ecuatoriano es uno de los embajadores emblema que tiene el mundo y la idea es llegar al mundo con este valor agregado”, señala Carlos Gallardo, de Taste Ecuador y organizador del concurso gastronómico.

Vienen los grandes chefs del mundo, con estrellas Michelin, de Estados Unidos, Italia, España y de las Naciones Unidos. El ganador será el embajador de la marca sectorial del atún ecuatoriana. Hay más de 30 competidores que compiten por el Golden Tuna Awards.

Ecuador está cumpliendo los pasos para llegar a la sostenibilidad, es decir, llegar a sostener el negocio en el tiempo sin afectar a los recursos, los consumidores y a quienes trabajan en ella y a la vez innovar en sus fórmulas. Y eso es lo que en el mundo reclaman los jóvenes decidir qué productos comprar.

Industrias que no hagan esto no podrán sobrevivir en el mercado, con un consecuente daño económico para la gente que labora en la extracción, procesamiento y servicios conexos. “Ecuador es un buen alumno, está pasando de un proceso de implementación a liderazgo, ha ratificado el Acuerdo Rector de Medidas de Puertos de la FAO, medidas específicas contra la pesca ilegal no declarada, cumple con la veda de CIAT – Comisión Interamericana del Atún Tropical - para mantener la recuperación de las poblaciones. Y se espera una ley de pesca actualizada (no la de los años 70). Pero hay que tomar en cuenta al pez y al pescador, y Ecuador tiene medidas laborales. El sector está cumpliendo con estos estándares”, señala Vivas.

Un estudio de la Unctad revela que mientras la industria petrolera nacional no es competitiva en todas sus líneas y que debe diversificarse, en cambio, en el sector de la pesca vio ocho partidas arancelarias donde Ecuador es competitivo a nivel global, es decir, es un conglomerado de bienes y servicios con mano de obra calificada.

La diversificación ha conllevado a eso. Hoy las empresas llegan a las perchas nacionales y extranjeras con valor agregado: encebollado en lata y en envases de vidrio, biche en recipientes de vidrio; lomos agridulces, con finas hierbas, al horno, hamburguesas; filete con laurel, albahaca, tomillo y limón, jalapeño, soya y jengibre, ají, pimiento, aceitunas, coco; en fundas de metal laminado (pouch) con producto para los deportistas con diversos tipos de aderezos.

La doctora Yoom Jee Kim, oficial de pesca de la FAO (Organización de las Naciones para la Agricultura y la Alimentación), sostiene que el trabajo de los organismos mundiales está en que todos los Estados deben apoyar que no ingrese a los mercados pesca ilegal no declarada. Y que estas medidas se tomen en cuenta en los acuerdos comerciales que se firmen.

Y eso será conveniente para Ecuador, que sí cumple los parámetros de protección del recurso y de la gente que trabaja en la industria, así como la calidad de sus productos, resalta Mónica Maldonado, directora ejecutiva de Ceipa, Cámara Ecuatoriana de Industriales y Procesadores de Atún, entidad que por cuarto año organiza el foro regional.

Estas políticas no las cumplen los países de Asia, es más, China, por ejemplo, subsidia a su producción y representa el 50 %, esto es 6 billones de dólares, de todos los subsidios que se entregan en el mundo al sector pesquero. Estados Unidos presenta al 16 % y Japón el 11 %.

Ecuador es principal pescador en el océano Pacífico Oriental (OPO), con alrededor del 50 % de las capturas, que son controladas por la Comisión Interamericana del Atún Tropical.