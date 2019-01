Arroz y azúcar, los más afectados por el diésel

El alza del precio del diésel tiene una semana en vigencia, pero los agricultores recién ayer decidieron animarse a rechazar la situación. Lo hacen porque se sienten “burlados” por el Gobierno, que, en un inicio, aseguró que el sector no se vería afectado. Pero lo está.

Las últimas medidas gubernamentales no solo resolvieron seguir incrementando este año el precio del galón de diésel industrial, que generalmente se usa en maquinarias agrícolas (actualmente está en $ 2,65, $ 0,75 más de lo que costaba en octubre del 2017), sino bajar el cupo mensual del combustible subsidiado que beneficia al pequeño agricultor. Antes se podía acceder a 2.000 galones, hoy a 1.500.

Reunidos ayer en una rueda de prensa, convocada por la Cámara de Agricultura de la II Zona, los representantes de los sectores arrocero y azucarero se mostraron preocupados por esta medida que, dicen, agravará los altos costos de producción que hay en el campo.

Solo el sector azucarero, dijo Miguel Pérez, presidente de la Federación de la Federación Nacional de Azucareros (Fenazucar), deberá pagar $ 6’000.000 adicionales por año, debido al alza del costo de este insumo. A los ingenios, explicó, se les está aplicando una tarifa industrial, “pese a que en las fábricas no se consume un solo galón. El uso está en el campo para encender bombas que se utilizan para regar, para drenar, para los camiones que ayudan a trasladar la cosecha, los tractores, los canguros”.

Julio Carchi, representante del sector arrocero, cree que los efectos empezarán a verse en los próximos días cuando los pequeños agricultores retomen sus faenas y vean incrementar los costos del alquiler de ciertas maquinarias. “Ellos serán los más afectados porque no tienen cosechadoras, no tienen tractores. Si yo no necesito dos horas para una rastreada, dos, tres horas para una fangueada, con la subida del diésel eso representará un incremento de aproximadamente 120 y 150 dólares la hectárea”, dijo.

El incremento es considerable, acotó, si se observan las pérdidas económicas con las que ya trabajan algunos sectores agrícolas como el arrocero. De mantenerse esta política, destacó, lo lógico es que el Gobierno también considere eliminar ciertos impuestos (como los aranceles) para equilibrar los costos del sector. Una máquina cosechadora importada, en Ecuador se llega a vender hasta en $ 300.0000, cuando en países vecinos está a la mitad de ese precio.