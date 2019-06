26 sectores decrecerán o se estancarán en 2019

Una economía paralizada. El Banco Central del Ecuador (BCE) actualizó la cifra de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y la redujo de 1,4 % a 0,2 %.

Con la corrección, el BCE se alinea con los pronósticos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) que calculan -0,5 % y 0 %, respectivamente, al cierre del año.

Todos los pronósticos apuntan a un estancamiento y, en el peor de los casos, una recesión al concluir 2019.

Si se desmenuzan las cifras del BCE, 26 sectores decrecerán o presentarán un crecimiento inferior a 0,5 %, de un total de 45 actividades económicas que analiza la entidad.

Las esperanzas del ligero crecimiento económico, según el Central, están puestas en actividades como la minería, la producción de productos de harina o panadería o la extracción de petróleo.

Del otro lado están actividades como la Administración pública, defensa; planes de seguridad social obligatoria; o la refinación de petróleo, que presentarán una fuerte contracción en su dinamismo.

¿Cuál es la razón? Para el presidente del Colegio de Economistas del Guayas, Larry Yumibanda, el estancamiento de la economía se refleja en la recaudación de impuestos.

El analista sostiene que de enero a mayo de este año, la recaudación ha aumentado 2,4 %, lo cual, según Yumibanda, refleja el estado de la economía nacional. ¿Por qué no mejora la economía? Algunos sectores, como el de la construcción, siguen estancados y todo se debe a que el consumo todavía no repunta, dice el economista.

“Tenemos problemas de demanda interna. Esos problemas de demanda interna, lastimosamente el Gobierno no los ha podido solucionar”, añade Yumibanda.

El mismo Gobierno ha reconocido que la economía entrará en un proceso de estancamiento o posible recesión debido al ajuste que debe efectuar para reducir el déficit fiscal, es decir, el faltante de recursos que se genera porque los ingresos del Estado no alcanzan a cubrir todos sus gastos.

El Colegio de Economistas de Pichincha (CEP) es más pesimista que el BCE y coincide con el BM: este año la economía ecuatoriana no crecerá.

Para Víctor Hugo Albán, presidente del CEP, las reformas que piensa efectuar el Gobierno son la clave para apuntalar la economía. “Inclusive, el Fondo Monetario está recomendando que si no hay las reformas no va a haber inversión. Y al no a haber inversión no hay empleo, y si no hay empleo no hay consumo”, añade el especialista.

El Gobierno todavía analiza cómo enviará las tres reformas que se prevén para el segundo semestre del año: la reforma laboral, la reforma tributaria y la Ley de Fomento Productivo 2.

En semanas pasadas, autoridades de Gobierno han manifestado que la reforma laboral es la propuesta más urgente que se enviará en los próximos días, para que sea tratada por la Asamblea Nacional.

Otras variables

Consumo

Ahora el BCE estima que el consumo se reducirá en este año. Su proyección apunta que se contraerá 0,1 % al cierre de este año.

Inversión

Por otro lado, la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF), que tiene que ver con la inversión en maquinaria o infraestructura para la producción, crecerá 4,2 %, según el BCE.

Exportaciones

Las exportaciones también crecerían al cierre de este año. Se prevé un crecimiento de 4,2 % al concluir el año. El año pasado las exportaciones crecieron 0,9 %.