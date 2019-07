Accionistas de bancos puedan tener otros negocios, en análisis

Este 10 de julio de 2019, la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, continuo el debate de las reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero, en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Los cambios buscan dar independencia al Banco Central del Ecuador (BCE) y mejorar la vigilancia al sistema financiero y cooperativas, acorde a estándares internacionales.

Compareció la Superintedenta de Bancos, Ruth Arregui, quien aseguró que el Código vigente prevé una supervisión correctiva del sector financiero, cuando lo importante es la preventiva. Añadió que la reforma debe estar articulada con la Constitución, con el fin de proteger los derechos de las personas, de los ahorristas y generar confianza, lo que se consigue a través de la estabilidad del sistema.

Arreguie también se refirió al Comité de Basilea, que recoge las mejores prácticas estándar de supervisión bancaria de 80 entidades de control en el mundo, criterios que también deben ser considerados en el análisis de las reformas.

El pago de la cobertura del seguro de depósitos también preocupa a Ruth Arregui, pues hay grandes diferencias en los techos de cobertura, que van de mil a 31 mil dólares, dependiendo del tipo de entidad financiera, lo que podría generar una competencia desleal que debe ser corregida en el Código Monetario.

También acudió Abelardo Pachano, exgerente del BCE, sugirió que el Código Monetario considere las características del sistema monetario ecuatoriano, que en el 2001 acogió el dólar como su moneda.

Otro de los puntos discutidos fue acerca de las reservas internacionales. Se busca que en un futuro cubran el 100 % de los depósitos bancarios. Actualmente, según cifras de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca), las reservas cubren un 90 %. Pachano dijo que la exigencia de cobertura del 100 % sea paulatina, para no generar problemas al fisco.

Pachano aseguró que se debe analizar la posibilidad de que los propietarios y accionistas de los bancos también puedan participar en otros negocios. El actual Código Monetario establece que las entidades financieras privadas y los accionistas de una entidad financiera privada que sean personas con propiedad patrimonial con influencia, no podrán ser titulares, directa ni indirectamente, de acciones o participaciones de empresas, compañías o sociedades mercantiles ajenas a la actividad financiera.

“Yo no estoy proponiendo que se modifiquen las normas bien puestas de prohibir todo tipo de financiamiento a partes vinculadas. Esto tiene que mantenerse, pero esto no quiere decir que se deba limitar la propiedad de la institución. Si nosotros queremos ir al mercado de valores, al mercado de capitales, para capitalizar a la banca y le ponemos una restricción enorme que aquel que tiene acciones en la banca no puede tener otro tipo de actividad (...) la única posibilidad que existe es seguir concentrando los capitales en el sistema financiero”, dijo Pachano.

El asambleísta por CREO Patricio Donoso aseguró que coincide con Pachano y dijo que la propiedad de la banca debe estar abierta. “Es absurdo que pueda tener acciones en la banca solo alguien que no tiene nada (...) ¿Habría que derogar lo que está escrito?”, añadió el asambleísta.