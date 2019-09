Assaf, la reconstrucción de un superhombre

“Lo que más se me complica es meter o sacar cosas de una funda”, revela riendo el mismo hombre capaz de levantar 355 libras de peso muerto con su extremidad superior izquierda.

Casi siete años después, Assaf es uno de los deportistas élite a nivel mundial de esa disciplina. En julio pasado, clasificó a los Wheel Wod —evento que reúne a los mejores atletas adaptados del mundo— en Canadá. Allí obtuvo la medalla de bronce y la catalogación de ‘3rd adaptive standing upper division fittest athlete on earth’.

El 22 de septiembre de 2012, Víctor Assaf se colocó sus guantes, su mochila, su casco y se subió a su moto luego de una competencia de Crossfit. “En esa época estaba peleado con la mitad del mundo. Así era yo, me creía la gran huevada”, recuerda. Iba a 120 kilómetros por hora . Pasó el puente de la Unidad Nacional, para luego subir el Hemiciclo de las Banderas, pero su moto perdió el equilibrio y se estrelló contra un poste de luz.

Los cuatro días de actividad en diferentes campos en los Wheel Wod —donde se puso a prueba a cada atleta en 13 intensas rutinas— fueron para Víctor una “experiencia increíble de principio a fin”. Sobre todo por “estar rodeado de personas que transmiten luz, pasión y felicidad”, a pesar de lo que les haya sucedido en su vida.

Ya de regreso en el país, aún con fatigas musculares por el desgaste que significó el mundial, mantiene su rutina diaria que suele iniciar con un batido que contiene cerca de 1.000 calorías. Sentado al interior de Kallpa, en Samborondón, gimnasio al que llama casa, Víctor reflexiona sobre lo que vivió. “Después de mi accidente todo cambió”.

“Me sentía diferente, vulnerable. Me sentía como nuevo, como si recién saliera al mundo”, recuerda y describe el momento en el que decidió “levantar la cabeza y seguir”. “Tras el accidente, me indujeron al coma durante cinco días para poder tratarme, no aguantaba el dolor, tenía la mandíbula rota en tres partes”.

A pesar de que la noticia de su lesión no le había sido comunicada, él lo empezaba a sospechar. “Pasé horas viéndome al espejo. Ese fue el momento clave. El neurocirujano preguntó a qué me dedicaba, cuando le mencioné Crossfit me dijo que debía buscar algo más”, dice quien ahora es uno de los referentes nacionales de esta disciplina.

“No considero que tenga alguna discapacidad, al contrario, creo que tengo una supercapacidad”, sentencia.