El VAR cambia los modos del fútbol

Un gol anulado por un ajustado fuera de juego ya no saca los demonios de Luis Suárez. Otro tanto no concedido en el minuto 93 al Valladolid en su estadio ante el Barça por el mismo motivo no incendia a la afición local. Una falta fuera del área que se convierte en penalti no provoca un asalto al colegiado en el Rayo-Sevilla... Algo sustancial ha cambiado en el balompié español, habitualmente tan entregado a las pasiones en el césped y en las gradas. La entrada en juego del sistema de videoarbitraje (VAR) ha dejado en este arranque de temporada actitudes mucho más pacíficas en los futbolistas, menos simulaciones y un promedio inferior de faltas y tarjetas respecto a cursos anteriores.

Hoy el ambiente es diferente sobre el césped, como lo es la relación tradicionalmente convulsa entre el árbitro y el jugador, e igual que ha cambiado la gestualidad en los actores. La pose del juez apretando el pinganillo contra la oreja mientras escucha a su colega de VAR (una gesticulación obligada por normativa) ha generado una situación nunca antes vista en el fútbol español: en medio de la batalla se hace el silencio mientras llega la sentencia definitiva y todas las partes (un equipo, el otro y los espectadores) acatan sin rechistar: la tecnología no se discute.

“Se ha demostrado que el fútbol antes era ingobernable, no por la calidad de los árbitros, sino por la actitud de los jugadores”, explica el exréferi Iturralde González.

En los primeros 20 partidos de LaLiga, dos jornadas completas, el VAR ha intervenido en cuatro ocasiones para cambiar la primera decisión del árbitro. En el Rayo-Sevilla (1-4) para dar como legal un gol de André Silva que había sido anulado por fuera de juego y para señalar como penalti una falta pitada fuera del área. En el Espanyol-Valencia (2-0) para decretar que el balón cruzó la línea de meta en el disparo de falta de Granero. Y en el Girona-Real Madrid (1-4) para amonestar a Muniesa cuando el réferi se había confundido y castigado a Bernardo. También fue decisiva la tecnología en la Supercopa española para conceder a Sarabia la primera anotación cuando el asistente había pitado fuera de juego.