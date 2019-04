Hipotecado el sueño mundialista

El empate ayuda poco. Ecuador igualó con Paraguay en la segunda fecha del hexagonal final del Campeonato Sudamericano Sub-17 que se juega en Perú.

Con un solo punto en dos partidos, la Tricolor marcha última en la tabla de posiciones, aunque todavía puede clasificar, ya que cuatro irán a la Copa del Mundo.

La selección tuvo pasajes de buen fútbol, pero cometió dos grandes errores que le privaron de la primera victoria en esta parte del torneo.

El primero fue la lentitud en la transición defensa-ataque. Cada vez que recuperó el balón en su propia cancha, el equipo ecuatoriano perdió mucho tiempo hasta la llegada de los volantes. Esto se debió a que cuando Paraguay propuso, Ecuador se defendió hasta con diez. Y cuando mandó a los mediocampistas para atacar, el rival ya tenía todos los espacios cerrados.

Los laterales tampoco se proyectaron, respondiendo a una disposición desde el banquillo. La intención fue tener solidez defensiva para evitar riesgos innecesarios.

Pero el segundo problema estuvo justo en la contención. Los pelotazos frontales y los centros se convirtieron en verdaderos dolores de cabeza. Los zagueros centrales tuvieron muchos problemas para despejar, cada vez que el balón entraba al área.

De todas maneras, la propuesta de Javier Rodríguez permitió que Ecuador no pase demasiados sustos en el inicio. Planteó el juego en la mitad de la cancha y, salvo un mal rechazo defensivo que Orlando Colmán no aprovechó, el arquero Joan López no tuvo que exigirse en la primera mitad.

Ecuador tampoco era peligroso, pero encontró el gol en la última jugada antes del descanso. Tras varios pases llegó hasta el área rival. Allí tomó el balón Erick Plúas y con un remate fuerte abrió el marcador.

Este tanto condicionó el desarrollo del segundo tiempo. Ecuador se dedicó a defender la ventaja y Paraguay salió con todo. En dos ocasiones López tuvo que esforzarse y en otra Pedro Hincapié sacó la pelota de la línea de sentencia.

La resistencia de la Tricolor terminó a veinte minutos del final. Y fue tras una jugada que complicó durante todo el cotejo. Paraguay hizo tres toques desde su arquero hasta Fernando Ovelar, quien recibió en el área y sacó un fuerte disparo.

Tras este gol los dos equipos jugaron al cálculo. El empate les ayuda poco, pero la derrota habría sido lapidaria.

El sube y baja

Condiciones técnicas

Los jugadores de la selección nacional mostraron buenas condiciones técnicas. En el mano a mano superaron a los rivales. Desequilibraron cerca del área rival. Con ese dominio su apuesta fue la posesión y en varios pasajes controlaron las acciones. Les falta un poco de sentido de juego colectivo.

Concentración

En varios pasajes del partido los jugadores ecuatorianos perdieron las marcas o no cumplieron con el recorrido para cerrar los espacios al momento de defender. Los pelotazos frontales también fueron una constante amenaza para los defensas, ya que no pudieron anticiparse en la mayoría.