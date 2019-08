6.726 socios forman el prepadrón del Ídolo

En octubre de 2018, cuando los integrantes del Tribunal Electoral de Barcelona recibieron el primer informe de la lista de socios que tiene el Ídolo, esta rondaba los 29.000. El 13 de mayo de 2019 el directorio, encabezado por José Francisco Cevallos, les hizo llegar una nueva nómina, con corte al 28 de abril, entonces ese número se redujo a 6.726 personas, quienes integran el potencial universo que el 5 de octubre decidirán el destino del club en las instalaciones del estadio Monumental.

“Al cierre del 31 de octubre del año anterior, apenas el 50 % del actual número estaba habilitado para sufragar, es decir, poco más de 3.000 socios podían sufragar. Hoy está abierto el período de apelaciones para que quienes consideren que su nombre debe estar en el padrón final presenten los respectivos recibos, certificados de depósito o cualquier otro documento para sustentar su reclamo. En tal caso, en el proceso de depuración siempre rondamos los 7.000, por eso consideramos que finalmente ese será el número final”, explicó ayer Raúl Chávez, presidente de la corte amarilla.

Junto a Chávez también trabajarán: Carlos Febres Cordero, en calidad de secretario; Iván Sierra, César Terán, Christian Trepaud y Mario Mendieta.

“De 28.555 socios de la base de datos universal, hemos ido filtrando con todos los criterios que corresponden de acuerdo al estatuto y por eso hemos llegado a la cifra actual. El sistema informático con el que trabaja el departamento de socios, eso nos ha reconocido el propio titular del área, es un sistema por lo menos precario, es insuficiente para llevar todos los controles que se quisieran. Hemos tenido que hacer muchos filtros y controles de manera manual. Podría ser que algún socio se haya quedado injustamente afuera, o podría ser que algún socio que no corresponda esté, ¿a qué me refiero?, a que pueden haber errores hasta de digitación, en lugar de 2001, 2011. Es muy poco probable, hemos hecho mucho cruce de información para que eso se haya reducido prácticamente a cero, pero abrimos el período de apelaciones e impugnaciones para quienes tengan dudas presenten sus reclamos y poderlo resolver antes del cierre de la publicación del padrón”, sentenció Sierra.

Por su parte, Febres Cordero recordó que, de acuerdo a lo que señala el artículo 71, numeral tercero de los estatutos del club, las listas de candidatos pueden inscribirse hasta 12 días antes del día de la elección y que el cronograma de actividades será presentado en una rueda de prensa, cuando presenten el padrón final.

“El día del sufragio, los socios que hayan sido habilitados podrán ejercer su derecho al voto en el pasillo de la parte de suite, que está ubicado en el lado antiguo del estadio Monumental, entre las 09:00 y 16:00. Los miembros de la prensa tendrán un lugar especial para seguir el proceso”, acotó Chávez.

Aunque aún no se cuenta con un presupuesto para las elecciones, se preparará un operativo de seguridad para impedir que ingresen personas extrañas al evento.

Aunque aún no se ha definido si se utilizará alguna herramienta (plataforma digital) para que los socios amarillos que están en el exterior puedan votar, los miembros del Tribunal no descartan la posibilidad de abrir otro recinto electoral en Quito para atender a afiliados que viven en esa ciudad. MGD

Para saber

Rumores.

Algunos son los nombres que suenan como posibles candidatos a la presidencia de Barcelona (Isidro Romero, José Chamorro, Aquiles Álvarez, Alfaro Moreno, etc.), pero hasta el momento, lo único seguro es que José Francisco Cevallos irá en busca de la reelección.

Oportunidad.

Los socios de Barcelona -incluidos los candidatos a ser parte del directorio- que no estén al día en el pago de sus mensualidades, tienen oportunidad de hacerlo, desde la fecha de convocatoria (aún no se lo hace), hasta 12 días antes del día fijado para la votación.

Requisito.

Los estatutos del club señalan que la convocatoria a elecciones se la debe realizar, como mínimo, con 25 días de anticipación a la fecha elegida.

Posibles candidatos a la presidencia

Ramón Barredo, otra opción

El nombre del doctor Ramón Barredo (foto) se sumó ayer a la lista de posibles candidatos a la presidencia de Barcelona.

Sin definir si aceptará o no la postulación, el galeno se refirió a lo que sería su política de trabajo, en el caso de llegar al sillón amarillo.

“Tener el billete, eso es lo importante. Tú puedes tener los 30 millones (de dólares), pero si no tienes el proyecto no vas a poder llegar feliz al final del camino. Los tenemos y sabemos cómo administrarlo”, indicó, en entrevista concedida a radio Huancavilca.

Barredo también se refirió al estilo de promoción que utilizaría. “Mi eslogan de campaña no sería, lo bueno o lo malo que ha hecho Pancho (Cevallos), no tengo por qué hablar de Alfaro Moreno, ni referirme a ninguno de los otros candidatos que podrían haber. Nunca le he faltado el respeto a nadie, y esa será la forma en que nos manejemos”. MGD