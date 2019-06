Sorpresiva llegada del ‘Bolillo’ Gómez a Guayaquil

Hernán Darío Gómez arribó este miércoles al aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil pasada las 11 de la mañana y sorprendió a todos, ya que estaba previsto de que llegue a Quito con el resto de la delegación nacional, que viene de participar en la Copa América de Brasil.

El Bolillo aseguró que su llegada al puerto principal se dio por motivos logísticos, por lo que varios miembros del combinado nacional se fueron directo a los países donde militan.

“Por motivos de pasajes llegamos por partes. Unos se fueron a México, otros a Quito y me tocó venir a mí a enfrentar a la prensa”, indicó Gómez.

El estratega colombiano aseguró que en los próximos días se reunirá con el directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), para evaluar la participación de la Tri en la Copa América, pero volvió a indicar que la solución del mal momento del elenco nacional no depende del cambio de técnico.

“De seguro va a existir una reunión en los próximos días con el directorio para todo lo que sea necesario. Las críticas se dieron con Rueda, Quinteros y otros técnicos. Mañana va a llegar otro y la cuestión no pasa por otro DT. Cuando hay crisis hay espinas, pero los muchachos salieron optimistas para las Eliminatorias”.

Sobre el inconveniente con Renato Ibarra, quien habría sido dado de baja en la Tri, por una supuesta lesión, el Bolillo descartó que se le vayan a cerrar las puertas al volante del América de México.

“Renato es una buena persona, un buen jugador. No existe ningún inconveniente, puede que haya sido un mal entendido, pero no es un problema que exista. Las puertas no están cerradas ni para entrar, ni para salir”, culminó el DT del combinado ecuatoriano.